CORSAIR passa alle certificazioni Cybenetics più complete per gli alimentatori

In un momento in cui cresce la richiesta di informazioni più approfondite sugli alimentatori, CORSAIR (Nasdaq: CRSR) inizierà a impiegare esclusivamente le certificazioni più avanzate di Cybenetics per quanto riguarda efficienza e rumorosità, con una transizione dalla precedente certificazione 80 PLUS. Nell’ambito di questo processo, CORSAIR si impegna a sensibilizzare meglio gli utenti sulle differenze esistenti tra Cybenetics e 80 PLUS affinché possano acquistare con fiducia e scegliere un alimentatore sottoposto a test severi e rigorosi che garantisca prestazioni, efficienza e rumorosità di livello ottimale.

Sono i dettagli a fare la differenza: ecco perché i test Cybenetics rappresentano il nuovo metro di paragone

La certificazione Cybenetics prende in esame le prestazioni dell’alimentatore in modo più ampio rispetto al precedente metodo di valutazione. Non cambia comunque l’assegnazione di un punteggio per l’efficienza, che utilizza il consueto sistema di classificazione con le certificazioni Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium, andando a semplificare la transizione per gli appassionati di PC. Le prove di Cybenetics, tuttavia, sono molto più approfondite e dettagliate rispetto allo standard 80 PLUS, il che porta a risultati più accurati. Cybenetics si è guadagnata un’ottima reputazione nel settore nel corso degli ultimi anni per svariati motivi, tra i quali citiamo:

Metriche di efficienza ottimizzate : Cybenetics offre un profilo di efficienza dettagliato su diversi carichi, ambienti e condizioni di esercizio, allineandosi con maggiore precisione a un utilizzo reale.

: Cybenetics offre un profilo di efficienza dettagliato su diversi carichi, ambienti e condizioni di esercizio, allineandosi con maggiore precisione a un utilizzo reale. Valutazione del livello di rumorosità : Oltre all’efficienza, Cybenetics presenta una certificazione per la rumorosità che va a categorizzare gli alimentatori, in base alle emissioni acustiche, da A++ (praticamente esente da rumore) a F (rumoroso). Per i gamer e i professionisti alla ricerca di sistemi più silenziosi, si tratta di un passo avanti particolarmente importante.

: Oltre all’efficienza, Cybenetics presenta una certificazione per la rumorosità che va a categorizzare gli alimentatori, in base alle emissioni acustiche, da A++ (praticamente esente da rumore) a F (rumoroso). Per i gamer e i professionisti alla ricerca di sistemi più silenziosi, si tratta di un passo avanti particolarmente importante. Più punti dati: La metodologia di prova di Cybenetics genera migliaia di punti dati su tutti i carichi anziché una sola manciata di misurazioni effettuate durante il test 80 PLUS, e questo garantisce risultati con un maggior tasso di precisione.

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per gli utenti, CORSAIR ha pubblicato un nuovo articolo con informazioni più approfondite sulle certificazioni Cybenetics e 80 PLUS sulla piattaforma Explorer.

La gamma di alimentatori CORSAIR certificati

Tutti gli alimentatori CORSAIR prodotti nell’ultimo periodo sono dotati di entrambe le certificazioni 80 PLUS e Cybenetics, con l’obiettivo di facilitare il passaggio al nuovo standard. I futuri alimentatori CORSAIR utilizzeranno esclusivamente le valutazioni di Cybenetics per quanto riguarda efficienza e rumorosità, per un quadro il più possibile accurato delle performance del dispositivo.

Perché scegliere gli alimentatori CORSAIR?

CORSAIR è sinonimo di qualità e innovazione nel settore dei componenti per PC e vanta una comprovata esperienza nella produzione di alimentatori affidabili ad alte prestazioni. Ecco perché milioni di utenti a livello globale si affidano agli alimentatori CORSAIR: