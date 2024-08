La regina Camilla: In vacanza sono una lettrice compulsiva

Il significato letterario della parola 'vacanza' - per lei che è alle prese con gli impegni reali, spesso anche in sostituzione del marito malato, e che ha passato un inverno di enormi preoccupazioni anche per la salute di Kate - è quanto mai appropriato per la regina Camilla, che ha rivelato al podcast Queen's Reading Room di essere una divoratrice di libri quando si trova lontana dai suoi impegni di lavoro.

Ci provo!, ha detto

Attualità/royalfamilynews - Sentirsi liberi, entrare in un'altra dimensione, fuggire dalla realtà quotidiana. Il significato letterario della parola 'vacanza' - per lei che è alle prese con gli impegni reali, spesso anche in sostituzione del marito malato, e che ha passato un inverno di enormi preoccupazioni anche per la salute di Kate - è quanto mai appropriato per la regina Camilla, che ha rivelato al podcast Queen's Reading Room di essere una divoratrice di libri quando si trova lontana dai suoi impegni di lavoro. I romanzi, per la regina, sono la possibilità di entrare, perlomeno con la fantasia, in un mondo diverso, dove mettere da parte le preoccupazioni e dimenticare i propri affanni. Anche se non si sa con esattezza quanti volumi contengano le valigie che la moglie di re Carlo porterà con sé a Balmoral, Camilla ha confessato che d'estate legge molto, "perché ho davvero poco tempo per farlo nella maggior parte degli altri giorni".

Mostrando un bel sorriso, la regina ha spiegato come nel resto dell'anno provi a leggere, ma non va mai come previsto, a meno che non sia in vacanza. "Ci provo!", ha detto. "Leggo tre pagine la sera e mi addormento subito e devo rileggerle di nuovo la mattina dopo!". Insomma, mentre il re si concederà, come d'abitudine, lunghe passeggiate tranquille, e mentre Kate trascorrerà il suo tempo con i figli, dedicandosi con loro, come è noto, alla pasticceria, la regina Camilla farà una vacanza molto diversa e inaspettata: "Caricherò tutti i libri che voglio leggere - ha detto - E, letteralmente, farò una maratona di lettura".