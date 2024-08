Pavia: Muore la diciottenne Eleonora Paveri

Eleonora Paveri, conosciuta dagli amici come "Sky", è morta a soli 18 anni dopo un incidente in monopattino nella periferia di Pavia. La notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, Eleonora e la sua amica C., di 17 anni, stavano facendo un giro in monopattino quando, dopo una curva, sono cadute. Eleonora ha subito ferite fatali ed è arrivata al pronto soccorso già in arresto cardiaco, mentre l'amica ha riportato solo traumi minori.

Una residente ha riferito di aver sentito un urlo nella notte, seguito dall'arrivo delle ambulanze. Non ci sono segni di coinvolgimento di terzi, né tracce di frenate brusche o collisioni con altri veicoli, escludendo così l'ipotesi di un pirata della strada. L'amica della vittima, che si è salvata, potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.

Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile malore di Eleonora che potrebbe aver causato la caduta. La giovane presentava segni di traumi, ma nessuno di essi sembrava così grave da provocare la morte. Saranno necessari ulteriori esami tossicologici e l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Eleonora era una ragazza amata da tutti, descritta come educata e gentile. La comunità di Pavia è profondamente colpita dalla sua tragica scomparsa, e gli amici continuano a condividere sui social media i ricordi dei momenti felici trascorsi insieme.