Mamma e bimbo muoiono durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia

Una donna e il suo bambino sono deceduti durante il parto la notte scorsa al Policlinico San Matteo di Pavia. Il marito della donna ha sporto denuncia, e la Procura di Pavia ha avviato un'indagine per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (articolo 590 sexies) e per omicidio colposo (articolo 589 c.p.). È stata disposta l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante presso il policlinico, e le salme sono state messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. L'indagine prosegue per accertare eventuali condotte colpose e individuare responsabilità dei sanitari coinvolti.

A Palermo, il 31 gennaio 2021, una donna di 39 anni, Candida Giammona, e il suo bambino sono morti durante il parto. La donna era stata ricoverata per un parto cesareo nella clinica Candela, ma durante l'intervento è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla, mentre il neonato è stato trasportato all'ospedale dei Bambini. Nonostante gli sforzi dei medici, entrambi sono deceduti.

Un altro caso simile si è verificato a Torino il 28 dicembre 2015, quando una donna di 39 anni, al nono mese di gravidanza, è morta all'ospedale ostetrico ginecologico di Torino, insieme alla propria bimba, durante la fase di preparazione al parto. Secondo i primi accertamenti, la morte è avvenuta durante le ultime fasi del travaglio per un arresto cardiocircolatorio. La bimba sarebbe invece nata morta. La Procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.

