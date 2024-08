Kasia Smutniak si ritira dal cinema: la realtà è più interessante della finzione

Kasia Smutniak ha annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione dopo oltre vent'anni di carriera. Smutniak ha dichiarato che la decisione è stata presa per seguire un istinto profondo, maturato in un momento di grande successo professionale. "Non voglio più fare l'attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso", ha spiegato, aggiungendo che la realtà che la circonda le sembra più interessante dei personaggi che interpreta.

Smutniak ha spiegato che la scelta di abbandonare la recitazione è stata influenzata dall'esperienza di girare il suo documentario "Mur". Il film tratta delle conseguenze drammatiche di un governo sovranista e intollerante, rappresentando un diario intimo e una denuncia sul ruolo della Polonia nella guerra tra Russia e Ucraina. Questo progetto l'ha profondamente cambiata, facendole capire che preferisce concentrarsi su storie reali piuttosto che sulla finzione cinematografica.

Durante la sua carriera, Smutniak ha recitato in numerosi film di successo, tra cui "Al Momento Giusto", "Radio West", dove ha incontrato il compianto Pietro Taricone, e "Perfetti Sconosciuti". La sua interpretazione in "Allacciate le cinture" di Ferzan Özpetek le ha valso il Nastro d'Argento come miglior attrice protagonista.

La decisione di Kasia Smutniak ha sorpreso molti colleghi e fan, che non si aspettavano un tale annuncio da un'attrice ancora giovane e all'apice della sua carriera. Tuttavia, per Smutniak, questo passo rappresenta una nuova fase della sua vita, in cui si sente più attratta dalla realtà e dalle storie delle persone che incontra ogni giorno.