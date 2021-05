Kasia Smutniak : I diritti delle donne vanno tutelati!

In un'intervista a, protagonista di "Domina", la serie Sky Original completamente disponibile dal 14 maggio anche sulla piattaforma Now, racconta quanto sia importante questa serie in questo momento storico. Sì, è arrivato in un momento appropriato della mia vita. Mi chiedono di raccontare un personaggio così potente, iconico come Livia Drusilla con tutto il suo percorso. Una donna che ha vissuto più di ottant'anni tra sacrifici, difficoltà e battaglie personali. Quindi penso che sia arrivato al momento giusto perché sono abbastanza grande da poter guardare indietro e fare il punto su un piccolo viaggio fatto come essere umano, come donna. Quando sei più giovane, più piccolo, il percorso si crea ma non ti rendi conto di cosa sta succedendo intorno a te. A 40 anni invece si aggiunge e Livia è arrivata al momento giusto.

Sento un grande bisogno di raccontare questo personaggio perché mi sembra importante dare vita a un personaggio, oggi stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento in cui vengono messi in discussione i diritti fondamentali delle donne.

Penso che con i social network anche il mondo dello spettacolo si sia allargato a tante persone. Abbiamo delle responsabilità e non è più il momento di stare ai margini di fronte a certi atteggiamenti. È ora di agire e credo che le parole siano molto importanti e non ci sia leggerezza nel dire certe cose. Le parole devono avere un peso e la responsabilità deve essere presa in considerazione. Chi ha la possibilità di raggiungere il grande pubblico ha questo peso e questo punto.

Dico sempre che per interpretare un assassino non devi uccidere. In altri casi, la vita ti porta a provare sentimenti che non avresti voluto. dal vivo e quando li eseguirai sul palco, solo tu sai a cosa hai contribuito. Anche questo è un bene. Facciamo finta di esprimere le cose, ma molte volte non fingiamo nulla e poi andremo a pescare nella nostra storia personale . il dolore di una donna, di una madre, di un essere umano quando deve prendere certe decisioni. Il dolore del viaggio che intraprende, quello che affronta. Sono sentimenti universali e chi li ha vissuti lo capirà benissimo .

