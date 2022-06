Kasia Smutniak vs Giorgia Meloni ... volano gli insulti!

Il web si è scatenato contro il. Nei giorni scorsiè stata messa sotto pressione in seguito al discorso pronunciato a Marbella, in Spagna, dallo stage Vox, in cui ha sostenuto la candidatura di Macarena Olona alla presidenza dell'Andalusia.

Secondo quanto riportato da Dagospia, ora è l'attrice Kasia Smutniak a infuriare contro Meloni, che si unisce al coro di odio contro Meloni. "Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all'altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, amore, buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitando, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericoloso, malformato, kitsch, sbiadito, impreciso, scorretto, odioso, disumano, quanto più la persona che li esprime diventa... volgare, inadeguato, non all'altezza, triste, morboso, infelice, privo di eleganza, amore, buon senso , indegno, ingiusto, duro, acido, ripugnante, piccolo, inutile, stupido, idiota, kitsch, sbiadito, impreciso, scorretto, odioso, disumano" sbotta l'attrice su Instagram.

Le parole di Kasia sono state pronunciate in un post in cui l'attrice ha filmato parte del discorso di Meloni. Senza filtri, l'attrice si è scatenata con parole offensive e dure contro Meloni. "Cara Giorgia Meloni, che brutta vista". Quindi, traduciamo la riga successiva dall'inglese: "Buon mese dell'orgoglio. E fanc a questa merda".

