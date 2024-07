Roma-Firenze - treni Av in ripresa: ritardi e cancellazioni in tutta Italia

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Stop ai treni tra Roma e Firenze oggi 30 luglio 2024

Attualità - Stop ai treni tra Roma e Firenze oggi 30 luglio 2024. Trenitalia rende noto nell'ultimo aggiornamento che "la circolazione è sospesa a Orvieto per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria". Sulla linea dell'Alta velocità "la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa con limitazioni di velocità e conseguenti ritardi, dopo l'intervento devi Vigili del Fuoco, permane sospesa la circolazione sulla linea convenzionale". "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale", si legge sul sito dell'azienda, che pubblica la lista dei treni che sono coinvolti. Stop ai treni anche sulla linea Napoli-Roma via Formia.

Anche in questo caso, la circolazione è sospesa - nei pressi di Casoria - per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria ed è stato richiesto l'intervento dei pompieri: "I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso".