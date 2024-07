Parigi 2024 - la rivelazione di Nada Hafez: In pedana alle Olimpiadi incinta di 7 mesi

7 mesi di gravidanza olimpica, ha scritto a lettere maiuscole Nada Hafez sui suoi social network.

Si può partecipare alle Olimpiadi incinta di 7 mesi? La risposta è sì

Spettacolo - Si può partecipare alle Olimpiadi incinta di 7 mesi? La risposta è sì. Lo ha appena fatto la 26enne egiziana Nada Hafez che su Instagram ha rivelato la sua gravidanza dopo l'eliminazione agli ottavi di finali della gara di sciabola femminile a Parigi 2024. Una sorpresa che segna ulteriormente l'evento che si è concluso con una doppietta francese, con il titolo per Manon Apithy-Brunet. “Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra parte di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono già difficili da gestire, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato davvero duro, anche se ne è valsa la pena. Scrivo questo post per dire che sono orgogliosa di aver ottenuto il mio posto agli ottavi!", ha scritto la schermitrice sul suo account Instagram. “7 mesi di gravidanza olimpica”, ha scritto a lettere maiuscole Nada Hafez sui suoi social network.

Dopo aver battuto al primo turno l'americana Elizabeth Tartakovsky (15-13), l'egiziana ha perso all'ottavo contro la sudcoreana Jeon Ha-Young (15-7). "Quelle che a voi sembrano due giocatrici in pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mia concorrente e il mio piccolo bambino che ancora deve venire al mondo! Sono fortunata ad aver condiviso la fiducia di mio marito @ibrahimihab11 e quella della mia famiglia per essere riuscita ad arrivare fin qui. Questa specifica Olimpiade è stata diversa; tre volte *olimpica* ma questa volta portando con me un piccolo olimpionico!".