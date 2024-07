Musk contro Google: Ostacola ricerche su Trump

Il ceo di Tesla e SpaceX avverte quindi che se il gigante della ricerca intende interferire con le elezioni presidenziali americane andrà incontro a molti problemi.

Wow, Google mette al bando le ricerche sul presidente Donald Trump! Interferenze elettorali?

Attualità - "Wow, Google mette al bando le ricerche sul presidente Donald Trump! Interferenze elettorali?". Così Elon Musk denuncia in un post su X presunte interferenze nella campagna presidenziale americana riportando il fermo immagine della ricerca per parola chiave 'President Donald' che produce su Google come primi risultati 'president Donald Duck' e 'President Donald Reagan'. Il ceo di Tesla e SpaceX avverte quindi che se il gigante della ricerca intende interferire con le elezioni presidenziali americane andrà incontro "a molti problemi".