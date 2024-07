Snapchat alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024

Snapchat porta esperienze di AR alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, Snapchat ha sviluppato una serie di esperienze di realtà aumentata per permettere ai fan a casa e in tutto il mondo di sentirsi ancora più connessi.

Quest'estate, per la prima volta, i fan potranno vivere i Giochi come mai prima d’ora grazie alla realtà aumentata su Snapchat. Da contenuti e strumenti creativi che presentano i marchi ufficiali, come ad esempio gli Anelli Olimpici, a sofisticate esperienze di realtà aumentata, i fan possono immergersi nelle competizioni e nella storia delle Olimpiadi.

Grazie a Snapchat Cam, integrata in tutti i 29 stadi Olimpici e Paralimpici, gli utenti possono vivere interazioni immersive durante gli eventi. Basata sulla tecnologia Camera Kit di Snap AR, Snapchat Cam permette agli utenti di vivere l'azione insieme e vedersi trasformati sui maxi-schermi accanto ai loro amici e familiari. Inoltre, Snapchat ha introdotto Lenti che consentono di far prendere vita al poster ufficiale delle Olimpiadi, interagire con la mascotte ufficiale, e mostrare il proprio sostegno alle squadre, tramite la app ufficiale dei Giochi e sul profilo Snapchat delle Olimpiadi.