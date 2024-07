ONE PIECE ODYSSEY È SBARCATO SU SWITCH

ONE PIECE ODYSSEY è ora disponibile per Nintendo Switch con una Deluxe Edition che include lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”. Il gioco, già disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, include alcuni personaggi esclusivi realizzati da Eiichiro Oda in persona, l'autore di ONE PIECE.

Una tempesta improvvisa allontana Rufy e la ciurma di Cappello di paglia dalla Rotta maggiore! Dopo aver raggiunto l'isola misteriosa di Waford, l'equipaggio è disperso. Rufy intraprende così una fantastica avventura per ritrovare i suoi amici e abbandonare l’isola. Ti attendono nuovi e pericolosi nemici, terrificanti forze della natura e un viaggio nel "World of Memory" dell'equipaggio di Cappello di paglia! Immergiti nel mondo dei pirati come mai prima d'ora con la nuova Deluxe Edition del gioco, che include lo scenario aggiuntivo "Reunion of Memories", accessibile una volta completato il gioco principale.

I giocatori potranno vestire i panni di ogni membro della ciurma di Cappello di paglia sfruttandone le abilità uniche per l'esplorazione o i combattimenti a turni, che avranno anche alcune varianti in stile ONE PIECE, come i sistemi Scramble Area Battle e Dramatic Scene. Il sistema Scramble Area Battle consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento con i singoli personaggi per scegliere la propria strategia migliore sfruttando i punti deboli dei nemici. Invece, il sistema Dramatic Scene consente ai giocatori di affrontare delle battaglie dedicate ai momenti più memorabili di ONE PIECE, come quando i membri della ciurma di Cappello di paglia si imbattono in alcuni guai e devono essere salvati, con la possibilità di guadagnare una maggiore esperienza completando tali compiti.

La Deluxe Edition include anche delle tenute aggiuntive per i personaggi, come le tenute da viaggio per la ciurma di Cappello di paglia e la tenuta da viaggio del Re Cecchino. Inoltre, sono disponibili anche le tenute di City of Water in esclusiva per Nintendo Switch™.

Salpa subito per una grande avventura! Guarda il trailer di lancio: