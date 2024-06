Adio e Lim - nuovo trailer di ONE PIECE ODYSSEY

Con l’uscita diONE PIECE ODYSSEY per Nintendo Switch sempre più vicina, i giocatori possono guardare questo nuovo trailer scoprire – o riscoprire – due nuovi personaggi creati per il gioco, Adio & Lim.

I giocatori si troveranno nei panni della Ciurma di Cappello di Paglia in un’avventura alla ricerca dei segreti della leggendaria Isola di Waford e per riottenere i loro poteri, presi da Lim, una misteriosa ragazzina con un apparente avversione per i pirati.

Adio e Lim li accompagneranno in questo viaggio attraverso Waford e i vari luoghi del loro passato.

Per il trailer:

https://youtu.be/S0-AufR9rHs

La versione per Nintendo Switch include lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories, che può essere giocato dopo aver concluso il gioco principale, e alcuni outfit extra (Traveling Oufit e Sniper King’s Traveling Outfit).

Inoltre, gli outfit City of Water faranno il loro debutto sulla versione per Nintendo Switch.

ONE PIECE ODYSSEY

sarà disponibile dal 26 luglio Nintendo Switch ed è già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.