PERIGLIO IN PARADISO, LA NUOVA ESPANSIONE DI HEARTHSTONE, È DISPONIBILE

PARADISO: È giunta l'ora di godersi le magnifiche Isole Spirali, la nuova meta delle vacanze di Azeroth. Periglio in Paradiso, la seconda espansione nell'Anno del Pegaso, è disponibile ora con 145 carte inedite, tra cui una nuova abilità: Turista, drink rinfrescanti, destinazioni da sogno e una colonna sonora per festeggiare.DETTAGLI DI VIAGGIO:

Nuova abilità: Turista. Il Marin è l'attrazione turistica più in voga di Azeroth. Ogni classe riceve una carta Leggendaria Turista che le consente di far visita a un'altra classe durante la costruzione del mazzo. Quando viene aggiunta la carta Turista al mazzo, le carte di Periglio in Paradiso della classe di destinazione vengono immediatamente aggiunte all'interfaccia di costruzione del mazzo e si può quindi inserirle nel proprio, come si fa con le carte della classe principale.

Drink e destinazioni. Il Marin ha sei diverse Magie Drink tra cui scegliere, e ognuna può essere sorseggiata, cioè lanciata, fino a tre volte. Si può assaporare un drink gustoso e rinfrescante mentre si prende il sole in un luogo paradisiaco. Il Marin ha anche sei Luoghi di attrazione turistica in tutta l'isola, che oltretutto si aprono in anticipo se si soddisfano le loro condizioni.

Il Pass Locanda. Si possono ottenere nuovi, roventi look estivi con il Pass Locanda di Periglio in Paradiso, che comprende un bagaglio pieno di ricompense cosmetiche, carte, bonus ai PE e molto altro. Per maggiori dettagli e per ottenere ora il Pass Locanda, è possibile visitare il blog sull’Aggiornamento al Percorso Ricompense.

LA COLONNA SONORA:

Per chi adora la musica di Hearthstone tanto quanto il gioco, da ora è possibile ascoltarla quando si vuole. Music from the Tavern Volume 1 è disponibile sulle seguenti piattaforme di streaming:

SpotifyApple MusiciTunesDeezer

