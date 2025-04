Nuova Espansione HeroQuest: La Cripta di Manganiello

L'attesa è finita! I fan di HeroQuest potranno presto mettere le mani su un tesoro epico: la versione premium di La Cripta dell’Oscurità Perpetua, un'espansione progettata da Joe Manganiello. Annunciato questa mattina a Play, la più grande fiera di giochi da tavolo, il nuovo Quest Pack sarà disponibile in tutto il mondo a partire da agosto, suscitando grande attesa tra i fan per la sua uscita.

Fin dal suo ritorno sugli scaffali nella nuova edizione italiana, HeroQuest ha fatto riemergere i ricordi di tantissimi appassionati che negli anni Ottanta e Novanta hanno passato ore in compagnia di una delle pietre miliari dei dungeon crawler , vivendo incredibili avventure tra lande misteriose, mostri, incantesimi e impavidi eroi. Il nuovo design e il gameplay rinnovato hanno saputo rendere attuale uno dei capisaldi del genere, mantenendo intatto il fascino e le caratteristiche dell’edizione originale. In occasione di Play: Festival del gioco , presso lo stand Hasbro , il team di Avalon Hill questa mattina ha annunciato con grande emozione una succosa novità: una versione premium di La Cripta dell’Oscurità Perpetua , la mitica espansione firmata dall’ attore e game designer Joe Manganiello , che finora è stata disponibile solo per i crowdfunder che hanno supportato la riedizione del gioco. Finalmente questo favoloso Quest Pack sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo a partire da agosto, regalando un’avventura leggendaria. Per i giocatori più appassionati, Joe Manganiello ha pensato di creare una versione premium ancora più sontuosa, aggiungendo un drago nero metallico in miniatura e splendide carte laminate con illustrazioni da brividi. Un vero must-have per ogni collezionista! I giocatori dovranno portare a termine una missione di primaria importanza: salvare la loro terra natia dalle forze del Terrore. Dovranno quindi raccogliere tutto il loro coraggio per esplorare un’antica tomba e recuperare un artefatto dai poteri straordinari, lavorando di squadra con i propri compagni per tenere il prezioso tesoro lontano dalle grinfie di Zargon. Insomma, non resta che aspettare l’uscita di questa nuova espansione per assicurarsi una copia, riunire gli amici e partire per una memorabile avventura. Il Quest Pack richiede il sistema di gioco HeroQuest o HeroQuest First Light per poter essere giocato. Ciascuno venduto separatamente.