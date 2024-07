Imola - bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

Tragedia in un hotel di Imola I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo il contesto della tragedia.

Attualità - Tragedia in un hotel di Imola. Una bambina di cinque anni è annegata oggi 24 luglio nella piscina di un hotel a Imola, Bologna. E' accaduto nel tardo pomeriggio e secondo una prima ricostruzione la piccola era in piscina insieme alla madre. La famiglia della bambina vive in un paese vicino a Imola. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo il contesto della tragedia.