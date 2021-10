IMOLA RITORNA IN F1 2021 COME AGGIORNAMENTO

Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato oggi il secondo dei tre aggiornamenti gratuiti dei circuiti di F1 2021 con l'inclusione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, meglio noto come Imola. Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021, battendo il suo rivale più vicino, Lewis Hamilton, con Lando Norris al terzo posto. Imola segue Portimao, che è stato aggiunto al gioco il mese scorso, con il Jeddah Street Circuit in arrivo a novembre in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 2021.





L'ultimo aggiornamento include una speciale livrea Red Bull a tempo limitato, disponibile nel gioco fino al 15 novembre, che è stata presentata lo scorso fine settimana al Rolex Grand Prix 2021 di Formula 1 in Turchia. Originariamente progettata per il Gran Premio del Giappone, la livrea prevalentemente bianca trae ispirazione dalla leggendaria Honda RA 272, con la quale il pilota statunitense Richie Ginther si è assicurato la prima vittoria in Formula 1 dell'azienda al Gran Premio del Messico del 1965. La patch include anche aggiornamenti alle livree e agli sponsor delle auto esistenti insieme a ulteriori miglioramenti nel gioco.

"La risposta del mese scorso a Portimao è stata straordinariamente positiva e sappiamo che i nostri giocatori adoreranno correre a Imola", ha affermato Paul Jeal, Senior Franchise Director di F1 di Codemasters. "Siamo anche entusiasti che Red Bull abbia scelto F1 2021 per aiutare a rivelare la loro livrea su misura per il Gran Premio di Turchia. Il nostro studio è orgoglioso di creare l'esperienza più autentica possibile e questi tocchi speciali rafforzano quanto strettamente il gioco sia integrato nel mondo della Formula 1".

I giocatori Xbox e PlayStation possono anche provare gratuitamente F1 2021 con una versione di prova disponibile ora per il download tramite i rispettivi negozi digitali. La prova consente ai giocatori di provare l'apertura di Braking Point insieme a un Gran Premio a Monza e al weekend di apertura per My Team.

F1 2021, il gioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, vanta diverse nuove funzionalità, tra cui la nuova entusiasmante modalità storia, “Braking Point", una modalità Carriera estesa che consente a due giocatori di unirsi e gareggiare e l’Inizio della Stagione Reale con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento si sia già verificato, adottando la classifica piloti e costruttori in tempo reale.

