Annullato il GP di Imola a causa del maltempo!

Il Gp di Imola e dell’Emilia Romagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica 21 maggio sul circuito Enzo e Dino Ferrari, non si correrà. La prova è stata annullata in seguito alle forti piogge che hanno colpito la regione.

Il comunicato

“La comunità della Formula 1 vuole inviare i propri pensieri alle persone e alle comunità colpite dai

recenti eventi nella regione Emilia-Romagna – si legge nel comunicato della F1 -. Vogliamo anche rendere omaggio al lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto il possibile per aiutare chi ne ha bisogno. In seguito alle discussioni tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia...

