Yellowstone - esplosione 'naturale' spaventa i turisti

com/b8Ya4iW1H3— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 23, 2024 Un geyser, nell'area di Biscuit Basin, ha colto di sorpresa i visitatori: l'esplosione è stata particolarmente violenta, come documentano i video diffusi sui social, e ha danneggiato parzialmente il percorso utilizzato dai visitatori.

Un'esplosione 'naturale' a Yellowstone mette in fuga i turisti

