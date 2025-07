Orso ucciso a Yellowstone dopo aver imparato a rubare cibo ai campeggiatori

Un orso di Yellowstone, noto per aver imparato a rubare cibo dai campeggiatori, è stato abbattuto lo scorso 11 luglio. La sua escalation di comportamenti pericolosi ha messo in serio pericolo la sicurezza umana e dell’animale stesso. Dopo una serie di episodi preoccupanti, le autorità hanno deciso che l’unica soluzione era intervenire drasticamente. Questa triste decisione solleva ancora una volta il dibattito sulla convivenza tra uomo e natura e sulla gestione dei mammiferi selvatici in aree protette.

Un orso è stato abbattuto lo scorso 11 luglio nel Parco Nazionale di Yellowstone a seguito di comportamenti sempre più pericolosi legati alla sua abitudine di cercare cibo umano. L’intervento si è reso necessario dopo una serie di episodi preoccupanti che hanno evidenziato un’escalation nel comportamento dell’animale.

Secondo quanto riportato da Abc News, l’animale è stato soppresso nell’area del Blacktail Deer Creek, nella zona nord del parco, dopo aver danneggiato un campeggio e consumato alimenti conservati in modo corretto all’interno delle strutture previste per la sicurezza.

Era dal 2020 che a Yellowstone non si procedeva all’abbattimento di un orso per motivi legati alla gestione del parco. Il primo segnale del comportamento problematico risale al 7 giugno, quando l’animale aveva distrutto una tenda vuota. L’11 luglio, la situazione è peggiorata: l’orso ha scalato un palo utilizzato per la conservazione del cibo, ha strappato le borse appese e le ha svuotate completamente.

Le autorità del Servizio dei Parchi Nazionali hanno spiegato che episodi di questo tipo, seppur rari, possono portare rapidamente l’animale a sviluppare una dipendenza dal cibo umano, rendendolo potenzialmente pericoloso per i visitatori. "Il comportamento in escalation rappresentava una minaccia chiara alla sicurezza", hanno dichiarato in una nota ufficiale.

I campeggi del parco, in totale 293, sono tutti dotati di contenitori o pali anti-orso progettati per evitare l’accesso al cibo. Nonostante le misure, l’animale è riuscito ad aggirare i sistemi di sicurezza. "Facciamo tutto il possibile per impedire che gli orsi accedano a risorse umane – ha spiegato Kerry Gunther, responsabile della gestione degli orsi a Yellowstone – ma quando ciò accade, dobbiamo prendere decisioni difficili per proteggere sia le persone sia la fauna selvatica".