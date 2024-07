Ascolti tv - Temptation Island vince ancora

000 telespettatori e uno share del 3,3% Su Retequattro, poi, il film 'Paolo Borsellino' è stato visto da 586.

Spettacolo - Prime time di ieri sera a Canale 5 con 'Temptation Island', visto da 3.485.000 telespettatori pari a uno share del 31,14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Noos – L’avventura della conoscenza' che ha totalizzato 1.532.000 telespettatori e uno share dell'11,5%. Terzo posto per La7 con il programma 'In Onda', seguito da 911.000 telespettatori (share del 6,13%). Fuori dal podio su Italia1 il film 'Trespass' è stato visto da un netto di 752.000 telespettatori, share 5,13% mentre su Rai2 il film '1917' ha interessato 590.000 pari al 4,1% di share. Su Retequattro, poi, il film 'Paolo Borsellino' è stato visto da 586.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,7%. Su Rai 3 il film 'L’innocente' ha registrato invece 479.000 telespettatori e uno share del 3,3%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Nove Comedy Show', seguito da 388.000 telespettatori (share del 2,68%) e Tv8 con il film 'L’ultimo dei mohicani', visto da 276.000 telespettatori (share dell'1,98%).