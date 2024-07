Diablo IV: classe dello Spiritista

Il team di sviluppo di Diablo IV svela dettagli sulla classe dello Spiritista in arrivo con Vessel of Hatred

Ieri, durante una diretta speciale dall'Xbox Studio, il direttore della community Adam Fletcher, il direttore di gioco Brent Gibson, la progettista della narrativa associata Eleni Rivera-Colon, il direttore artistico Nick Chilano ed il progettista di gioco Bjorn Mikkelson hanno rivelato nei dettagli la storia, le meccaniche di classe, gli oggetti e molto altro riguardo allo Spiritista. Questa nuovissima classe e la regione di Nahantu saranno disponibili nell'espansione Vessel of Hatred in arrivo l'8 ottobre. Disponibile ora al preacquisto per avere accesso immediato a ricompense di gioco.

SPIRITISTA

Gli Spiritisti sono una nuovissima classe della serie di Diablo che attinge alla potenza dei quattro spiriti guardiani: Giaguaro, Gorilla, Aquila e Centopiedi. Sono maestri del corpo a corpo con uno stile di gioco versatile che permette loro di trucidare demoni con l'aiuto dell'energia spirituale.

Originari della nuovissima regione di Nahantu , gli Spiritisti hanno una lunga e ricca tradizione che si basa sulla loro devozione nel proteggere il Regno degli Spiriti , un riflesso spettrale di Sanctuarium in cui le anime della giungla trovano uno scopo oltre la vita.

Gli spiriti guardiani rappresentano il legame tra l'umanità e il mondo naturale. La guerriera trova la sua forza nel Gorilla, il cacciatore trova la sua velocità nel Giaguaro, lo stratega resta vigile grazie all'Aquila e la mano della speziale è guidata dal Centopiedi e dal decadimento ch'egli divora.

La nuova categoria delle abilità , Incarnazione , serve per incarnare i tratti di un guardiano e ricevere un beneficio passivo.

L'espansione Vessel of Hatred porterà con sé anche nuovi oggetti leggendari e unici pensati per lo Spiritista. Questi oggetti vanno a influenzare diversi stili di gioco degli spiriti guardiani, rinforzano o amplificano le abilità, oppure aumentano la potenza intrinseca di un personaggio.

Una nuova missione di classe sarà disponibile per lo Spiritista una volta raggiunto il livello 15. Affrontare questa missione permetterà di accogliere le vie degli spiriti guardiani e sbloccare la Sala degli Spiriti.

La Sala degli Spiriti serve per potenziare una configurazione da Spiritista scegliendo uno spirito principale, che fornirà un beneficio speciale e aggiungerà la sua relativa categoria delle abilità a tutte le abilità. Al livello 30, si potrà scegliere un beneficio secondario dallo stesso guardiano oppure da un altro, che permetterà o di rinforzare il legame attuale oppure di interlacciarlo con le meccaniche di un altro spirito.

Ad agosto, alla Gamescom, verrà proposta la prima prova di gioco pubblica della nuova classe dello Spiritista.

