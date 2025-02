Bianca Censori completamente nuda ai Grammy Awards - VIDEO FOTO

Durante la 67ª edizione dei Grammy Awards, tenutasi il 2 febbraio 2025 al Crypto.com Arena di Los Angeles, Kanye West e sua moglie, Bianca Censori, hanno attirato l'attenzione con una comparsa sorprendente. West, vestito interamente di nero, accompagnava Censori, che inizialmente indossava una voluminosa pelliccia nera. Giunta sul red carpet, Censori ha lasciato cadere la pelliccia, rivelando un abito trasparente che lasciava poco all'immaginazione.

La scelta audace dell'outfit ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni esperti di linguaggio del corpo e controllo coercitivo hanno espresso preoccupazione per l'apparente mancanza di autonomia di Censori, suggerendo possibili dinamiche di controllo nella relazione con West.

Dopo la loro apparizione sul red carpet, la coppia è stata vista lasciare l'evento, accompagnata dalla polizia. Non è chiaro se siano stati invitati ufficialmente alla cerimonia o se abbiano partecipato di propria iniziativa.

Questa esibizione segna il ritorno di West ai Grammy dopo un'assenza di dieci anni e ha riacceso il dibattito pubblico sulle dinamiche della loro relazione e sulle scelte provocatorie della coppia.

Ecco le foto di Bianca Censori completamente nuda ai Grammy Awards.

