5 cose da fare in Harvest Days

Il nuovo trailer offre un'anteprima delle innumerevoli attività che ti aspettano nel mondo aperto della vita accogliente e della simulazione agricola

Tra una settimana, Harvest Days, il simpatico simulatore di vita del piccolo team indie spagnolo Family Devs, pubblicato da Toplitz Productions, lascerà l'accesso anticipato su PC e sarà rilasciato contemporaneamente su PC e console.

Ecco il video degli sviluppatori “5 cose da fare nei giorni del raccolto (quando non si coltiva)” . Dalla pesca al fare del tuo meglio per diventare uno chef che cucina con prodotti freschi che hai piantato, questo è un piccolo esempio delle attività che ti aspettano dentro e intorno al villaggio di Duda quando uscirà Harvest Days: https://youtu.be/RkjmchH-e_U

Quando entri nella bellissima e tranquilla area del villaggio di Duda ed esplori il mondo aperto circostante per la prima volta, potresti voler prenderti cura della tua fattoria. Anche se questo è già un compito molto divertente e dispendioso in termini di tempo, c'è molto altro da fare in Harvest Days. Se vuoi prenderti una pausa dal lavoro agricolo e rilassarti o semplicemente goderti qualcosa di diverso, ci sono decine di attività e opzioni a tua disposizione.

Nell'ultimo video ti mostriamo "5 cose che dovresti fare in Harvest Days (quando non coltivi)". Dall'andare a pescare al fare del tuo meglio per diventare uno chef che cucina con prodotti freschi che hai piantato, curato e raccolto personalmente, questo è solo un piccolo esempio delle attività che ti aspettano dentro e intorno al villaggio di Duda.

Unisciti a noi in un'avventura agricola affascinante e accogliente per tutte le età quando Harvest Days rilascerà la sua versione 1.0 su PC e console il 25 luglio 2024. Oppure contattaci direttamente su Discord.