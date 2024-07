Harvest Days - versione 1.0 su PC e console

Lo studio indipendente Family Devs e l'editore Toplitz Productions annunciano che l'accogliente gioco agricolo open-world Harvest Days lascia Steam Early Access e lancia oggi la versione 1.0 ed è anche disponibile contemporaneamente su Xbox Series X|S, Xbox Uno (che supporta Smart Delivery),

PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Lasciati alle spalle il trambusto della città mentre entri nei panni di un agricoltore indipendente dove puoi vivere, lavorare e rilassarti nella tranquillità della vita all'aria aperta e rilevare una piccola fattoria dimenticata per diventare tutt'uno con la natura.

Harvest Days si distingue con orgoglio dalla massa del sempre popolare genere di simulazione di vita, tracciando il suo percorso unico con una varietà di funzionalità e un gameplay accogliente per farti creare il tuo santuario. Avrai l'opportunità di rilassarti, riposarti e addentrarti nell'intricato mondo della gestione della fattoria, prendendoti cura degli animali, prendendoti cura del tuo giardino, per non parlare della raccolta e del commercio di oltre 50 diverse colture coltivabili.

Avventurandoti fuori dai confini della tua fattoria potrai esplorare ogni angolo del mondo aperto che ti circonda, dai rigogliosi campi fertili alle affascinanti fattorie e ai punti di riferimento naturali dell'ambiente circostante con decine di attività diverse con cui divertirti.

Ma non è tutto: in un mondo ricco di risorse potrai raccogliere, creare e costruire utilizzando legno, pietra, minerali, gemme e persino funghi magici mentre ti ritagli una vita idilliaca nel modo in cui desideri viverla. Goditi i vantaggi di uno stile di vita autosufficiente lontano dalla città e costruisci i tuoi strumenti, mobili e decorazioni per realizzare i tuoi sogni.

Hai bisogno di macchinari pesanti per portare a termine un lavoro? Harvest Days offre una selezione di veicoli tra cui scegliere, tra cui trattori, mietitrebbie, aratri e seminatrici per portare a termine con facilità attività ad alta intensità di manodopera.

La tua incrollabile dedizione e il tuo duro lavoro saranno ricompensati con un paradiso tutto tuo, creando un vero e proprio paradiso per gli agricoltori che potrai chiamare con orgoglio casa.

Harvest Days è ora disponibile su Steam per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S,

Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.