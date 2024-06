Harvest Days - trailer e data di rilascio

Il 25 Luglio 2024 inizia la stagione agricola su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch

Lo studio di sviluppo indipendente spagnolo Family Devs e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare che la fase di accesso anticipato di Harvest Days sta giungendo al termine. Il 27 giugno 2024, l'accogliente simulatore agricolo open world non solo rilascerà la sua versione 1.0 su PC, ma sarà disponibile contemporaneamente anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Harvest Days ha iniziato il suo viaggio su Steam Early Access nel maggio 2022. Dopo numerosi aggiornamenti e incorporando il feedback della community raccolto durante l'intero periodo di sviluppo, ora è il momento del passo successivo. Con il suo bellissimo design lo-fi, l'atmosfera rilassante e i controlli intuitivi su tutte le piattaforme, questo è il gioco perfetto per aspiranti agricoltori di tutte le età.

Lasciati alle spalle lo stress della grande città quando entri nel mondo di Harvest Days e diventi un residente del "Villaggio di Duda" mentre prendi il controllo di una fattoria abbandonata. Sviluppando la tua proprietà al tuo ritmo mentre fai amicizia con i vicini, adotti adorabili animali domestici o esplori il mondo aperto, decidi tu cosa fare e quando farlo.

Utilizza il facilissimo sistema di creazione per creare i tuoi mobili con le risorse che hai raccolto o per produrre oggetti da vendere alla gente del posto. Reinvesti i tuoi profitti per far crescere e ottimizzare la tua fattoria. Con Harvest Days c'è sempre qualcosa di divertente da fare.

Harvest Days Versione 1.0 su PC così come le versioni console per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch saranno rilasciate digitalmente il 25 Luglio 2024.