DIGIMON WORLD: NEXT ORDER DISPONIBILE PER NINTENDO SWITCH E PC

DIGIMON WORLD: NEXT ORDERè disponibile da oggi anche in versione fisica per Nintendo Switch (era già disponibile dal 22 febbraio in digitale per Switch e PC).

Per il trailer italiano

https://youtu.be/vgYNdUrcIAE

DIGIMON WORLD: NEXT ORDER è un RPG il cui Mondo Digitale è piombato nel caos. I giocatori impersonano un Digiprescelto che dovrà impedire la distruzione del mondo da parte di un virus in grado di trasformare i Digimon in Machinedramon.

Insieme a due compagni Digimon, i giocatori potranno trovare e reclutare più di 200 Digimon, per poi nutrirli, addestrarli e formare un legame con loro per farli digievolvere. Il gioco offre un'esperienza perfettamente bilanciata che include fasi di addestramento, esplorazione, gestione e combattimento. La città di Floatia servirà da hub centrale, che i giocatori potranno sviluppare e popolare con i vari Digimon. Sarà possibile migliorare gli edifici, coltivare alcune colture e sviluppare la città fino a farla diventare una metropoli affollata.

Inoltre, la versione Nintendo Switch e PC diDIGIMON WORLD: NEXT ORDER offre due funzionalità aggiuntive. Ora sarà possibile scegliere la "modalità Principiante" per provare l'avventura con un livello di difficoltà inferiore e i Digiprescelti avranno la capacità di correre, rendendo così l'esplorazione più fluida e veloce, specialmente nelle mappe di grandi dimensioni.

