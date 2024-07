CMF by Nothing vende 100.000 nuovi smartphone in sole 3 ore

CMF, il sub-brand dell'azienda tecnologica londinese Nothing, ha recentemente lanciato CMF Phone 1, il CMF Watch Pro 2 e i CMF Buds Pro 2.

Nel primo giorno di vendite (venerdì 12 luglio), l'azienda ha raggiunto le 100.000 unità di CMF Phone 1 vendute in sole 3 ore. Per fare un paragone, Nothing ha impiegato 24 ore per raggiungere questa cifra di vendita per il Phone (2a) nel marzo 2024."Dopo l'incredibile successo di Phone (2a) a marzo, CMF Phone 1 ha rappresentato una boccata d'aria fresca in un segmento qualitativamente stagnante, che negli ultimi anni è rimasto sempre lo stesso e spesso è stato trascurato. Sfruttando l'innovazione e la forza del design di Nothing, CMF Phone 1 offre qualcosa di unico, divertente e funzionale, garantendo al contempo un'ottima user experience" ha commentato Akis Evangelidis, Co-Founder di Nothing.

"Le vendite non sono mai l'obiettivo finale, ma il risultato della realizzazione di grandi prodotti amati dagli utenti - e non potremmo essere più grati per l'accoglienza del mercato e per aver raggiunto questo risultato da record nel primo giorno di vendita. Ringraziamo la community di Nothing, i partner e gli investitori per tutto il supporto ricevuto finora e non vediamo l'ora di continuare a rendere la tecnologia ancora più divertente!" ha concluso

CMF Phone 1, in vendita a partire da 239 euro, vanta un innovativo design modulare che consente agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso cover intercambiabili di diversi colori, materiali e finiture. Inoltre, consente di aumentare la funzionalità dei dispositivi grazie ad accessori dedicati, tra cui un laccetto, un portacarte e un supporto. CMF Buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2 sono invece le offerte audio e smartwatch di seconda generazione del sub-brand di Nothing.