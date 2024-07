CMF by Nothing lancia CMF Phone 1, CMF Buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2

CMF, il sub-brand dell'azienda tecnologica Nothing con sede a Londra, ha annunciato oggi tre nuovi prodotti: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2. In meno di un anno, CMF by Nothing ha dimostrato che il grande design e l'alta qualità dei prodotti non sono limitati alla categoria dei prodotti di fascia alta.

Con prestazioni da leader del settore, un sistema di fotocamere sorprendente, un display luminoso e un design unico e personalizzabile, CMF Phone 1 è lo smartphone quotidiano per eccellenza.

Combinando un design accattivante, con ghiera intercambiabile, con le migliori prestazioni della categoria, e una suite di funzioni intelligenti essenziali, CMF Watch Pro 2 è un compagno versatile per tutti i giorni.

Con gli auricolari CMF Buds Pro 2 invece è possibile elevare la propria esperienza audio grazie a doppi driver, tecnologia LDAC™, certificazione Hi-Res Audio Wireless, Smart ANC da 50 dB e il pionieristico Smart Dial Control, il selettore smart per un controllo ancora più intuitivo.

"CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2 dimostrano l'approccio unico di Nothing all'integrazione di creatività, praticità e personalizzazione attraverso il design", ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. "Questi prodotti segnano ulteriormente il nostro impegno nel portare divertimento in un settore noioso, e sono davvero curioso di conoscere il parere del pubblico".

CMF Phone 1

CMF Phone 1 offre prestazioni ai vertici del segmento grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 5G, progettato in collaborazione con Nothing per offrire una potenza veloce, affidabile ed efficiente. Dotato di una batteria da 5000 mAh, CMF Phone 1 consente agli utenti di utilizzarlo fino a due giorni con una sola carica. Insieme a una RAM fino a 16 GB con RAM Booster per un multi-tasking senza sforzo, è il compagno quotidiano per eccellenza.

CMF Phone 1 è dotato di un potente sistema di fotocamere che consente agli utenti di catturare la realtà grazie a una fotocamera posteriore Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per un effetto bokeh più accurato. Nella parte anteriore dello smartphone è presente una fotocamera per selfie da 16 MP, estremamente accurata. Tutto ciò viene fornito attraverso un display Super AMOLED da 6,67" con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz per interazioni senza interruzioni.

A guidare gli utenti dal lavoro al tempo libero e tutto il resto è Nothing OS 2.6. Il sistema operativo promette una user experience veloce e fluida con opzioni di personalizzazione funzionali e personali. È il meglio di Android con un'estetica unica e fa parte del mondo di CMF by Nothing. L'unicità di CMF Phone 1 risiede nella sua adattabilità. Gli utenti possono cambiare la cover posteriore con un colore che si adatta al proprio stato d'animo o aggiungere accessori personalizzati per creare un'esperienza quotidiana completamente personalizzata.

CMF Watch Pro 2

Uno smartwatch versatile ed elegante con un design a ghiera intercambiabile, un display AMOLED always-on da 1,32" ad alta risoluzione e oltre 100 watch face con opzioni personalizzabili.

Supporta oltre 120 modalità sportive e il riconoscimento automatico di 5 sport. Inoltre, consente di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress.

Gli utenti possono effettuare chiamate Bluetooth, controllare la musica e utilizzare funzioni smart come la ricezione di notifiche, il controllo remoto della fotocamera e il controllo del meteo. È progettato per adattarsi a uno stile di vita attivo, grazie alla resistenza all'acqua e alla polvere IP68, e vanta una durata della batteria fino a 11 giorni.

CMF Buds Pro 2

Progettati per elevare la propria esperienza di ascolto con funzioni di punta e con uno Smart Dial personalizzabile sulla custodia, è possibile controllare senza sforzo ogni aspetto del suono dalla punta delle dita dei nuovi CMF Buds Pro 2.

Alimentati da due driver che combinano un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm e grazie alla tecnologia LDAC™, certificata per Hi-Res Audio Wireless e Dirac Opteo™, i Buds Pro 2 offrono un suono HiFi straordinariamente coinvolgente e vibrante.

È possibile dunque godersi una nitidezza audio incontaminata e una concentrazione ininterrotta grazie all'avanzata Hybrid Active Noise Cancellation (cancellazione attiva del rumore) fino a 50 dB e a un'ampia gamma di frequenze fino a 5000 Hz.

La comunicazione rimane chiara grazie ai 6 microfoni HD con tecnologia Clear Voice 2.0 e Wind-Noise Reduction 2.0, per chiamate più pulite in qualsiasi ambiente. Per chi cerca un'immersione più profonda, lo Spatial Audio Effect è in grado di avvolgere l'ascoltatore in un paesaggio sonoro tridimensionale.

I CMF Buds Pro 2 offrono ben 43 ore di autonomia totale e una ricarica rapida di 10 minuti per 7 ore di riproduzione.

Prezzi e disponibilità

CMF Phone 1 sarà disponibile in due modelli:

8GB + 128GB - €239

8GB + 256GB - €269

Accessori del CMF Phone 1:

Custodia (nera, arancione, verde chiaro, blu) - 35 €

Supporto - 25€

Cordino - 25€

Custodia per schede - 25€

CMF Watch Pro 2 - 69€

Set lunetta + cinturino - 19 €

CMF Buds Pro 2 - 59€

cmf.tech