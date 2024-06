L'azienda tecnologica Nothing, con sede a Londra, ha annunciato oggi la data ufficiale per la presentazione di CMF Phone 1, il primo smartphone lanciato dal suo sub-brand.

Lo stesso giorno, CMF by Nothing lancerà anche Watch Pro 2 e Buds Pro 2, i primi prodotti di seconda generazione dopo lo scorso lancio del sub-brand avvenuto a settembre 2023.

Scopri di più durante il prossimo Nothing Community Update in programma per lunedì 8 luglio alle ore 11:00.