Coppa America 2024 - Argentina trionfa: Colombia battuta 1-0 in finale nel caos

L'Argentina vince la Coppa America 2024

Spettacolo - L'Argentina vince la Coppa America 2024. Nella finale di Miami, i campioni del mondo battono la Colombia per 1-0 con il gol di Lautaro. L'attaccante dell'Inter, partito dalla panchina, va a segno nei supplementari al 112' con il tocco decisivo sull'assist di Lo Celso. L'Argentina si assicura il terzo trionfo consecutivo e il 16esimo complessivo. La finale va in archivio in una giornata disastrosa per quanto riguarda l'organizzazione e l'ordine pubblico. I problemi nella gestione dell'ingresso dei tifosi da uno degli accessi hanno provocato il ritardo dell'inizio della partita, cominciata alle 21.15 locali e non alle 20 come previsto. Numerosi tifosi sono riusciti a entrare senza biglietto, mandando in tilt la gestione dell'evento e costringendo addirittura le squadre a interrompere il riscaldamento.