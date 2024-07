Coppa America - Argentina batte Canada 2-0 e va in finale

Dopo tutto quello che ha fatto questa squadra, quello che ha fatto la nazionale argentina, che l'Argentina possa giocare un'altra finale è incredibile, il commento di Messi al termine del match.

Spettacolo - L'Argentina batte il Canada per 2-0 nella semifinale della Coppa America 2024 e si qualifica per la finale, dove attende la vincente di Uruguay-Colombia. A East Rutherford, nel New Jersey, i campioni del mondo si impongono con i gol di Alvarez e Messi. "Dopo tutto quello che ha fatto questa squadra, quello che ha fatto la nazionale argentina, che l'Argentina possa giocare un'altra finale è incredibile", il commento di Messi al termine del match. "A dire il vero è stato un torneo difficile, il livello è stato uguale come sempre. Abbiamo giocato su campi pessimi, con temperature elevate che rendono le partite più complicate. Quindi il fatto che ce l'abbiamo fatta e che siamo di nuovo qui a giocare una finale è qualcosa da apprezzare e sottolineare", aggiunge.