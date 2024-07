Xiaomi lancia la campagna Wearable Summer

Da qualche anno in valigia uno spazio fondamentale viene lasciato per fare posto alla tecnologia. Ma quali sono quei prodotti indispensabili da portare in vacanza indipendentemente dalla destinazione?

La risposta arriva da Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia e nell'innovazione, che per l’occasione annuncia il lancio della sua nuova campagna estiva "Wearable Summer". L’intento è celebrare l'incontro e l’unione tra tecnologia avanzata e stile personale, offrendo una gamma di prodotti creati per rendere indimenticabile l'estate senza tralasciare comfort, funzionalità e design di tendenza.

"Wearable Summer" non è una semplice campagna; è un vero e proprio inno alla libertà e versatilità che i dispositivi Xiaomi possono offrire. Che siate in spiaggia, in montagna o in città, i prodotti Xiaomi sono progettati per accompagnarvi ovunque, arricchendo e migliorando ogni aspetto delle vostre giornate estive. Dagli smartphone agli smartwatch, dagli auricolari ai dispositivi per la salute e il fitness, Xiaomi rende ogni momento della vostra estate ancora più speciale.Per dare maggiore risalto ai ‘pillar’ tecnologici dell’estate, Xiaomi ha selezionato una serie di prodotti innovativi che combinano un'elevata funzionalità con un design ricercato e che sono protagonisti di alcune offerte esclusive:

· Xiaomi 14 nella variante memoria 12GB+512GB: progettato come un compagno quotidiano dal design compatto, Xiaomi 14 offre capacità fotografiche e di intrattenimento uniche. Il suo pannello posteriore leggermente curvo garantisce una presa comoda e sicura, consentendo un utilizzo prolungato. Xiaomi 14 è inoltre dotato di una configurazione completa a tre fotocamere per offrire un’esperienza fotografica a tutto tondo, coprendo un’ampia gamma di focali da 14mm a 75mm. Grazie all’eccezionale luminosità da 3000 nit, i colori risultano vivaci e le immagini rimangono nitide anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il refresh rate variabile, da 1 a 120Hz, garantisce un’esperienza visiva, fluida e continua durante tutte le attività, incluse la navigazione, la lettura e il gioco. Disponibile a 999,90€ anziché a 1099,90€.

· Redmi Note 13 nella variante 6GB+128GB e Redmi Note 13 Pro nella versione 8GB+128GB: Redmi Note 13 e Redmi Note 13 Pro sono gli alleati perfetti per l’estate perché garantiscono una durata della batteria senza precedenti, un'esperienza d’uso indimenticabile, un'impressionante capacità di imaging e una solidità eccezionale, il tutto a prezzi convenienti. Grazie ad alcuni update nell'engineering e nel design, Redmi Note 13 e 13 Pro offrono durata e robustezza per una maggiore sicurezza anche in condizioni difficili. Redmi Note 13 Pro è dotato di una fotocamera da 200MP ad altissima risoluzione con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) per catturare scatti con livelli di dettaglio senza precedenti e offrire agli utenti un'esperienza fotografica di livello flagship. Il modello base Redmi Note 13, invece, è dotato di una fotocamera principale da 108MP con zoom lossless 3x per offrire immagini incredibili con dettagli ancora più precisi. Redmi Note 13 6GB+128GB è disponibile al 169,90€ al posto di 199,90€, mentre Redmi Note 13 Pro 8+128 GB è acquistabile a 269,90€ anziché 329,90€.

· POCO F6 Pro nella variante 16GB+1TB: disponibile in tre diverse opzioni di colore, Black, Green o il nuovissimo colore Titanium, POCO F6 è dotato di una potente batteria da 5.000mAh. La ricarica turbo da 90W raggiunge il 100% di carica in circa 30 minuti per permettervi di rimanere sempre in movimento, offrendo prestazioni fluide e senza compromessi. Inoltre, POCO F6 presenta una tripla fotocamera con camera principale da 50MP con un sensore ultra-grandangolare IMX882 e un'ampia apertura F/1.59, che consente di ottenere una maggiore quantità di luce per creare immagini di alta qualità sia di giorno che di notte. POCO F6 Pro nella variante 16+1TB è disponibile a 699,90€.

· Xiaomi Pad 6S Pro nella versione 12GB+512GB: il suo ampio display consente un'eccellente qualità visiva, per un intrattenimento senza precedenti. Potenziato da Xiaomi HyperOS, per una facile connettività cross-device, Redmi Pad Pro è il compagno perfetto per chi cerca relax e svago dopo una lunga giornata di studio o di lavoro. Dotato di uno straordinario display da 12,1’’ a 144Hz con un ampio rapporto d’aspetto di 16:10, Redmi Pad Pro non solo offre un’eccezionale qualità della visualizzazione, ma garantisce anche il massimo del comfort in caso di utilizzo prolungato. Il refresh rate di 120Hz garantisce una reattività fluida in tutte le applicazioni, dalla navigazione dei documenti ai giochi più dinamici. Xiaomi Pad 6S Pro in versione 12GB+512GB è acquistabile a 749,90€ anziché 799,90€

· Xiaomi Watch 2 Pro – Bluetooth caratterizzato da un design elegante e una resistente struttura in acciaio inossidabile, che risponde alle esigenze di salute e fitness offrendo un'esperienza intelligente ed efficiente senza rinunciare all’eleganza. Combina infatti prestazioni ultraveloci, batteria di lunga durata e display potenziato. Una delle caratteristiche principali di Xiaomi Watch 2 Pro è l'integrazione con la popolare suite di app di Google come Google Wallet, Google Maps e Google Assistant, oltre a una serie completa di funzionalità di monitoraggio del benessere e del fitness. Questa cooperazione migliora la connettività, personalizzazione e produttività del prodotto offrendo agli utenti un nuovo livello di praticità. Xiaomi Watch 2 Pro è acquistabile a 219,99€ al posto di 269,99€