MWC25: Xiaomi presenta Xiaomi 15 Series

Xiaomi annuncia oggi il lancio della nuova famiglia di smartphone flagship, Xiaomi 15 Series, in occasione di un esclusivo evento di lancio a Barcellona, alla vigilia del MWC. Posizionandosi come eccellenza in fatto di immagini professionali, Xiaomi 15 Series consente di catturare foto e video straordinari in qualsiasi situazione grazie all'obiettivo ottico Leica Summilux. Alimentata dal sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, Xiaomi 15 Series introduce un'esperienza di sistema aggiornata e soprattutto completa, ottimizzando prestazioni, connettività e funzionalità AI per un'ottima esperienza mobile di nuova generazione.

Oltre a Xiaomi 15 Series, Xiaomi ha presentato anche nuovi prodotti AIoT, tra cui Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Series e Xiaomi Smart Band 9 Pro in una nuova variante di colore.

Xiaomi 15 Ultra: fotografia di punta, immagini incredibiliTraendo ispirazione dal design classico della fotocamera, Xiaomi 15 Ultra combina qualità costruttiva con raffinatezza. Disponibile in tre versioni - Nero, Bianco e Silver Chrome - ogni variante emana una miscela unica di forza ed eleganza. Il modello Silver Chrome fonde perfettamente la fibra di vetro aerospaziale e la pelle PU, migliorando ulteriormente la resistenza del materiale. La finitura in pelle e le cuciture retrò elevano ulteriormente l'estetica classica di questa fotocamera iconica, un design che ha caratterizzato una generazione.

Xiaomi 15 Ultra vanta uno straordinario display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici, che offre una risoluzione cristallina di 3200 x 1440 e un'impressionante densità di pixel di 522 ppi. Con un'impressionante luminosità di picco multi-scenario di 3200 nit, il display garantisce immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione, dalla luce solare intensa agli ambienti scarsamente illuminati. Il display always-active a 1Hz mantiene visibili a colpo d'occhio le informazioni essenziali come orario, data e notifiche, combinando comodità ed efficienza. Per una maggiore sicurezza e praticità, Xiaomi 15 Ultra introduce un sensore di impronte digitali a ultrasuoni aggiornato, che consente uno sblocco più rapido e affidabile, anche con le dita bagnate o sporche, e si comporta eccezionalmente bene in condizioni di scarsa illuminazione.

La durata è al centro del design di Xiaomi 15 Ultra. Il dispositivo incorpora l'avanzata Xiaomi Guardian Structure, che include l'ultimo Xiaomi Shield Glass 2.0 per una resistenza alle cadute fino a 16 volte migliorata.²Il telaio in alluminio ad alta resistenza realizzato a CNC garantisce una struttura leggera ma robusta, mentre il Corning® Gorilla® Glass 7i protegge il modulo camera con una migliore resistenza a graffi e cadute.Progettato per i professionisti creativi che aspirano a elevare la fotografia da mobile, Xiaomi 15 Ultra è dotato di tutte le lunghezze focali che vanno da 14mm a 200mm di zoom a livello ottico. Il suo design ottico di punta presenta una fotocamera principale dotata di obiettivi Leica Summilux e un 8P lente asferica ad alta trasmittanza, migliorata con doppio rivestimento antiriflesso (AR) per offrire agli utenti prestazioni ottiche perfette.

Il sistema fotografico di Xiaomi 15 Ultra si basa su una fotocamera Leica da 1 pollice da 23mm dotata di un sensore d'immagine Sony LYT-900 da 50MP per nitidezza e dettaglio eccezionali. Abbinato a un obiettivo ottico Leica Summilux, presenta un'ampia apertura ƒ/1.63, lunghezze focali variabili di 23mm, 28mm e 35mm e un'impressionante gamma dinamica elevata di 14EV. Insieme, questi elementi garantiscono prestazioni straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione e scenari notturni, catturando immagini vivide e realistiche.

Per i ritratti e la fotografia di strada, il teleobiettivo Leica da 70mm opera sulla lunghezza focale, offrendo scatti naturali e bilanciati. Il suo ampio sensore eccelle anche nella fotografia macro, consentendo agli utenti di catturare dettagli intricati da una distanza di soli 10cm. Un ultra-teleobiettivo Leica 200MP da 100mm leader del settore semplifica l'acquisizione di scatti di oggetti distanti con una lunghezza focale di 100mm, estendibile a 200mm utilizzando la tecnologia di zoom nel sensore. L'ampio sensore da 1/1,4", combinato con l'apertura ƒ/2,6, cattura il 136% di luce in più rispetto a Xiaomi 14 Ultra. A completare il sistema a quattro fotocamere c'è la fotocamera ultra-grandangolare Leica da 14mm, che offre ampie prospettive per catturare paesaggi mozzafiato e foto di gruppo.

Xiaomi 15 Ultra è destinato a superare i confini degli standard di videografia, consentendo agli utenti di godere di un eccezionale effetto cinematografico al rallentatore con teleobiettivi sia principali che periscopici in grado di girare video 4K a 120fps.

Dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS), la fotocamera principale riduce efficacemente le vibrazioni, assicurando che i video mantengano una qualità professionale, anche in ambienti difficili. Oltre alle sue impressionanti capacità video, Xiaomi 15 Ultra supporta la registrazione video Dolby Vision® a 4K 60fps e la registrazione video Log a 10 bit su tutte le lunghezze focali. In qualità di primo partner di prodotto ACES di Android, migliora ulteriormente la videografia professionale, garantendo una precisione del colore e filmati di qualità cinematografica. Il sistema di 4 microfoni offre una registrazione audio coinvolgente con modalità di registrazione omnidirezionale, avanti, indietro e traiettoria. Queste funzionalità forniscono agli utenti gli strumenti necessari per l'editing e la gradazione del colore di alta qualità, facilitando un approccio più creativo alla produzione video.

Presentato insieme a Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, dallo stile classico, è una chicca per gli appassionati di fotografia. Ispirata al design senza tempo delle fotocamere, è dotata di un caratteristico anello decorativo rosso, un'interfaccia utente progettata su misura nella modalità Fastshot della fotocamera, supporto per il pollice e pulsanti di scatto rimovibili, un anello adattatore per filtro multifunzionale da 67mm e una batteria integrata da 2.000mAh per una maggiore usabilità.Xiaomi 15: l'eccellenza flagship a tutto tondo in forma compatta

Realizzato per garantire la massima praticità e portabilità, Xiaomi 15 è disponibile in quattro colori: Black, White e Green, oltre a Liquid Silver, che vanta curve scintillanti in vetro termopiegato.³ Dotato di una decorazione integrata a forma di vulcano, Xiaomi 15 ha un design fluido, solido e resistente, con un telaio in alluminio microcurvato che offre fino al 33% di resistenza in più.¹ Un impressionante rapporto schermo-corpo del 94%, e le cornici ultrasottili di soli 1,38mm sono rese possibili dalla più recente tecnologia LIPO,¹ che garantisce una bilanciamento preciso tra corpo e telaio.

Xiaomi 15 vanta un versatile sistema a tripla fotocamera che offre una qualità dell'immagine eccezionale. Con lunghezze focali estese da 14mm a 120mm, offre una notevole chiarezza e versatilità per ogni scatto. La fotocamera principale di Xiaomi 15 è dotata di un obiettivo ottico Leica Summilux, che incorpora un'elevata trasmittanza asferica 7P con rivestimento antiriflesso e un'ampia apertura ƒ/1.62 per una cattura della luce superiore e una nitidezza eccezionale in varie condizioni di illuminazione. Dotato del sensore ad alta dinamica Light Fusion 900, offre un'esperienza fotografica di livello professionale su tre lunghezze focali chiave: 23mm, 28mm e 35mm. Per scatti con teleobiettivo dettagliati, Xiaomi 15 è dotato di un teleobiettivo mobile Leica da 60mm, che utilizza un sensore da 50MP, in grado di catturare dettagli intricati da lontano e straordinari scatti macro a distanze fino a 10cm. Inoltre, la fotocamera ultra-grandangolare Leica da 14mm, con una risoluzione di 50MP e un'ampia apertura ƒ/2.2, sblocca nuove possibilità creative, consentendo una fotografia grandangolare mozzafiato.

Progettata per garantire velocità e precisione, la modalità Fastshot consente di scattare foto ultraveloci con un'impressionante velocità di acquisizione di soli 0,6 secondi su tutte le lunghezze focali,¹ pronta per immortalare ogni attimo. Xiaomi Master Videography offre agli utenti funzionalità video di qualità da studio, con la fotocamera principale che supporta la registrazione 8K a 30 fps e il video Dolby Vision® a 4K 60 fps su tutte le lunghezze focali. Un sistema di quattro microfoni migliora l'esperienza offrendo una registrazione audio spaziale coinvolgente per un tocco davvero cinematografico.

Xiaomi 15 incorpora un display compatto CrystalRes AMOLED (2670 x 1200) da 6,36 pollici con una densità di pixel di 460 ppi. Vanta un'impressionante luminosità di picco di 3200 nit che copre il 25% APL (Average Picture Level) per offrire un'esperienza visiva chiara e vivida nelle condizioni più luminose. Sfruttando un pannello display M9 personalizzato da Xiaomi, lo schermo offre una riduzione del 10% del consumo energetico,5 con conseguenti immagini più colorate e vibranti, consentendo agli utenti di godersi comodamente i contenuti migliorando al contempo l'efficienza complessiva. Inoltre, Xiaomi 15 è certificato TÜV Rheinland per Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free e Circadian Friendly, con dimmerazione CC su tutti i livelli di luminosità per garantire un'esperienza visiva confortevole anche durante l'uso prolungato.

Tutta la potenza del nuovo hardware ad alte prestazioni

La serie Xiaomi 15 migliora l'esperienza dell'utente mobile integrando un processore di nuova generazione con tecnologia di raffreddamento avanzata e ottimizzazioni della batteria all'avanguardia.Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite, che offre un impressionante aumento delle prestazioni della CPU del 45% e una riduzione del 52% del consumo energetico,¹ insieme a un notevole aumento delle prestazioni della GPU del 44% e una riduzione del consumo energetico del 46%,¹ rispetto alle generazioni precedenti.

Dotati del sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, entrambi i dispositivi raggiungono un livello di fluidità senza pari in attività impegnative come la registrazione video, la fotografia computazionale, l'intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi ad alta intensità. Basato su un innovativo design della struttura alare, il sistema di raffreddamento garantisce un migliore contatto con il telaio, riducendo efficacemente le temperature di utilizzo.

In termini di batteria e ricarica, sia Xiaomi 15 che Xiaomi 15 Ultra utilizzano il sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge per garantire alte prestazioni durante il giorno e oltre. Xiaomi 15 Ultra è dotato di una batteria Xiaomi Surge da 5410mAh (tipica) con densità di energia super elevata, grazie a un livello di contenuto di carburo di silicio (SiC) del 10%, che offre una capacità maggiore a parità di dimensioni e peso. Xiaomi 15 Ultra supporta HyperCharge a 90W, insieme alla ricarica wireless HyperCharge veloce da 80W.7 Invece Xiaomi 15 è dotato di una batteria Xiaomi Surge da 5240mAh (tipica), che supporta HyperCharge da 90W e HyperCharge wireless da 50W.

Xiaomi 15 Series utilizza la più recente memoria di sistema LPDDR5X. Xiaomi 15 è dotato di tecnologia di archiviazione UFS 4.0, mentre Xiaomi 15 Ultra è dotato di tecnologia di archiviazione UFS 4.1.

Xiaomi 15 Ultra è disponibile nelle configurazioni da 16GB+512GB e 16GB+1TB. Xiaomi 15 in entrambi i modelli da 12GB+256GB e 12GB+512GB.Prezzo e disponibilitàXiaomi 15 sarà disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Disponibile in quattro colori: Black, White, Green e Liquid Silver17 e in 2 varianti di memoria:

· 12GB+512GB - a partire da 1099,90€

· 12GB+256GB - a partire da 999,90€

Su mi.com per tutte le configurazioni sarà possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch S4 (del valore di 159,99€) e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 100€.

Su Amazon, la versione 12GB+512GB avrà offerta bundle con Xiaomi Watch S4 l’offerta trade-in con extra valutazione fino a 100 e un coupon EDM del valore di 100€.Le promo saranno attive fino al 31 marzo.

Xiaomi 15 Ultra è disponibile in tre colorazioni: Black, White e Silver Chrome17 e in 2 varianti di memoria:

· 16GB+1T - a partire da 1699,90€

· 16GB+512GB - a partire da 1499,90€

Su mi.com sarà possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4 e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 150€.

Mentre per la versione16GB+512GB su Amazon sarà possibile utilizzare dell’offerta bundle con Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4 e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 150€ e un coupon EDM del valore di 100€.Le promo saranno attive fino al 31 marzo.

Migliora la tua vita con Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi 15 Series è alimentata dal sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, che presenta tre innovazioni tecnologiche chiave: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect, e Xiaomi HyperAI.10 Queste innovazioni offrono agli utenti un'esperienza mobile migliorata in termini di funzionalità, fluidità del sistema, connettività multipiattaforma, sicurezza, privacy e accesso alle interazioni AI di nuova generazione e agli strumenti di produttività basati sull'AI.

Xiaomi HyperAI migliora la produttività e la creatività degli utenti con una potente suite di strumenti di intelligenza artificiale. Ciò include funzionalità come l'AI Writing e l'AI Speech Recognition, insieme a molti altri strumenti progettati per aumentare l'efficienza.

Per aiutare gli utenti a sbloccare il loro pieno potenziale creativo, AI Creativity Assistant offre strumenti fotografici e videografici di nuova generazione. Questi strumenti includono AI Image Enhancement14, AI Image Expansion,14, AI Eraser Pro14 AI Reflection Removal, AI Magic Sky e AI Film, che consentono agli utenti di ottenere risultati di qualità professionale in modo rapido e senza sforzo.

Grazie alla collaborazione tra Google e Xiaomi, Google Gemini è ora in grado di trovare ed eseguire azioni all'interno delle app Xiaomi30, consentendo agli utenti di accedere direttamente a Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar e Xiaomi Clock in Gemini, per la prima volta.

Xiaomi HyperOS 2 è dotato della tecnologia Xiaomi HyperCore, una piattaforma tecnologica proprietaria che garantisce fluidità e prestazioni ottimali del sistema, aggiornamenti delle applicazioni a livello di sistema e altro ancora.15 Vantando un'estetica nuova e aggiornata, Xiaomi HyperCore vanta un nuovo design della schermata di blocco con modelli e stili aggiornati che esprimono elementi cinematografici. Con nuovi effetti di movimento che sfruttano un sottosistema grafico migliorato, un nuovissimo design della schermata iniziale offre agli utenti un'esperienza più fluida ed elegante.

Xiaomi HyperConnect abbatte le barriere tra dispositivi, piattaforme ed ecosistemi, inclusi PC e piattaforme iOS/macOS.16 Nuove funzionalità come la fotocamera cross-device consentono agli utenti di accedere alla fotocamera di un altro dispositivo mantenendo l'eccezionale capacità di elaborazione delle immagini di Xiaomi 15 Series. Gli utenti possono anche utilizzare le telecamere combinate per combinare e visualizzare feed video da più dispositivi, un vantaggio durante le riprese di eventi dal vivo, conferenze o video tutorial.Xiaomi Pad 7 Series: la produttività alimentata dall’intelligenza artificiale

Xiaomi introduce anche la serie Xiaomi Pad 7, formata da Xiaomi Pad 7 Pro e Xiaomi Pad 7. Questi tablet ridefiniscono la produttività e l'intrattenimento, rivolgendosi ai professionisti e agli utenti di tutti i giorni. Xiaomi Pad 7 Series è interamente pensato per la produttività ed è alimentato dall'intelligenza artificiale, progettato per consentire agli utenti che cercano efficienza e un’esperienza multitasking senza interruzioni. Entrambi i modelli condividono un sorprendente display cristallino da 11,2 pollici 3,2K con proporzioni30 3:2, HDR adattivo e certificazioni TÜV Rheinland per un comfort visivo superiore. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, garantendo immagini fluide per il lavoro e l'intrattenimento.

Con un'elevata densità di pixel di 345 ppi, il display offre testi nitidissimi e immagini vivaci. La calibrazione del colore di livello professionale garantisce colori accurati e realistici, mentre l'ampia gamma di colori supporta 68 miliardi di colori per un maggiore realismo. Sorprende anche la leggerezza, con un peso di soli 500g e uno spessore di 6,18mm. I quattro altoparlanti con Dolby Atmos® offrono un audio coinvolgente, mentre Xiaomi HyperOS 2 porta la produttività a un livello superiore con Xiaomi HyperAI e Xiaomi HyperConnect.10Xiaomi HyperAI10 potenzia la produttività attraverso strumenti intelligenti come AI Writing per la composizione del testo, AI Speech Recognition e AI Art con Mi Canvas. Inoltre, AI Calculator14 offre funzionalità innovative di risoluzione dei problemi, sfruttando l'intelligenza artificiale per gestire facilmente calcoli complessi. Combinato con Xiaomi HyperOS 2, Xiaomi HyperConnect offre un'esperienza rinnovata e intuitiva, consentendo un'integrazione tra dispositivi senza sforzo. Utilizzando NFC Sharing, è possibile accedere facilmente a Xiaomi Share, che consente il trasferimento istantaneo di file e l'associazione dei dispositivi semplicemente toccando i dispositivi, e Home screen+ 2.0 che consente di accedere a un massimo di 2 app per smartphone direttamente da Xiaomi Pad 7 Series15.

Le fotocamere combinate migliorano le presentazioni e i flussi di lavoro creativi, consentendo di attivare simultaneamente le fotocamere dello smartphone e del tablet all'interno di un'app.15 Questa funzionalità è perfetta per la realizzazione di contenuti video dinamici e multi-angolo. Xiaomi Pad 7 Series dispone anche della modalità workstation, che trasforma il tablet in un'interfaccia simile a un desktop, offrendo finestre fluttuanti, dimensioni regolabili delle app e multitasking senza sforzo per un'efficienza di livello professionale. L'insieme di queste caratteristiche rende Xiaomi Pad 7 Series un potente strumento di produttività e creatività.

Xiaomi Pad 7 Pro porta le prestazioni a un livello superiore attraverso la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, che offre multitasking ed efficienza senza interruzioni. La fotocamera frontale AON da 32MP e la fotocamera posteriore da 50MP consentono di scattare fotografie e videografie di livello professionale. In esclusiva su Xiaomi Pad 7 Pro, il Wi-Fi 7 garantisce una connettività velocissima,¹¹ e il sensore di impronte digitali laterale migliora la sicurezza. La batteria da 8.850mAh supporta HyperCharge da 67W,²² raggiungendo una carica completa in soli 79 minuti.¹ Il suo elegante design unibody in alluminio unisce durata e raffinatezza, rendendolo la scelta definitiva per i professionisti. Inoltre, Xiaomi Pad 7 è progettato per coloro che cercano un equilibrio tra lavoro e gioco. Viene fornito con una fotocamera posteriore da 13MP per foto di alta qualità e una fotocamera frontale da 8 MP per videochiamate e selfie nitidi. Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3, offre prestazioni affidabili per il multitasking e l'intrattenimento. Xiaomi Pad 7 è dotato di Wi-Fi 6E¹¹ per una connettività efficiente e di una ricarica turbo da 45W, che garantisce una ricarica completa in poco più di 103 minuti.Sia Xiaomi Pad 7 Pro che Xiaomi Pad 7 sono completati da una gamma di accessori progettati con cura che offrono ai professionisti e agli utenti di tutti i giorni gli strumenti per elevare la loro produttività e creatività. Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard migliora l'usabilità con tasti retroilluminati, angoli regolabili e un'esperienza di digitazione confortevole. Xiaomi Focus Pen24 che ora è disponibile in una nuova opzione di colore bianco offre una bassa latenza a livello di ms e 8.192 livelli di pressione, rendendola lo strumento perfetto per prendere appunti, disegnare e attività di precisione. La cover protettiva Xiaomi Pad 7 / 7 Pro offre durata e stile, assicurando che i dispositivi rimangano sicuri e immacolati durante l'uso quotidiano.

Prezzo e disponibilitàXiaomi Pad 7 sarà disponibile in tre opzioni di colore: Blue, Gray e Green17 e in due varianti di memoria:

· 8GB+256GB a partire da 449,90€

· 8GB+128GB a partire da 399,90€

Su mi.com e su Amazon saranno presenti le offerte di lancio dal 2 al 31 marzo.

Chi acquista Xiaomi Pad 7, in una delle due varianti, su mi.com riceverà in bundle Xiaomi Pro Keyboard.

Su Amazon, chi acquista la versione 8GB+128GB riceverà Xiaomi Pro Keyboard, mentre chi opterà per la variante 8GB+256GB otterrà 20€ COUPON e 10€ di coupon per i clienti Amazon Prime.

Xiaomi Pad 7 Pro sarà disponibile in tre opzioni di colore: Blue, Gray e Green17 e in due varianti di memoria:

· 12GB+512GB: a partire da 599,90€

· 8GB+256GB: a partire da 499,90€

Su mi.com e su Amazon saranno presenti le offerte di lancio dal 2 al 31 marzo.

Chi acquista Xiaomi Pad 7 Pro in una delle due varianti su mi.com riceverà in bundle Xiaomi Pro Focus keyboard, uno sconto del 10% coupon per i nuovi utenti em con l'aggiunta di 9,90€, potrà acquistare anche una Xiaomi Smart Pen.

Chi acquisterà la variante 8GB+256GB su Amazon riceverà invece 20€ COUPON e 10€ coupon per i clienti Amazon Prime.Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version sarà disponibile in una variante di memoria

· 12GB+512GB: a partire da 649,90€

Su mi.com saranno presenti le offerte di lancio dal 2 al 31 marzo. Chi acquista Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version riceverà in bundle Xiaomi Pro Focus keyboard, uno sconto del 10% coupon per i nuovi utentu e, aggiungendo 9,90€, è possibile acquistare anche una Xiaomi Smart Pen.

Xiaomi Pro Focus Keyboard sarà disponibile a 249,90€.

Xiaomi Pro Keyboard sarà disponibile a 119,90€.