MWC 2025 - Xiaomi - ecosistema più intelligente e integrato

Al centro Xiaomi 15 Series, Xiaomi HyperOS 2, i nuovi prodotti AIoT e i veicoli elettrici

Xiaomi, leader globale nella tecnologia e nell'innovazione, annuncia la sua partecipazione al Mobile World Congress 2025 a Barcellona.

Quest'anno, Xiaomi presenta l’aggiornamento del suo ecosistema intelligente "Human x Car x Home", rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi attraverso una connettività continua e un'integrazione intelligente.

"In Xiaomi, il nostro approccio all'innovazione parte dalle persone" - ha dichiarato Daniel Desjarlais, Director of Communications di Xiaomi International. “Sviluppiamo prodotti mettendo al centro le esigenze dei nostri utenti, con il nostro ecosistema intelligente 'Human x Car x Home' che riflette questa missione. Stiamo definendo un nuovo standard di intelligenza connessa collegando dispositivi personali, veicoli e spazi abitativi. Al MWC, invitiamo tutti i partecipanti ad esplorare come Xiaomi sta ridefinendo il modo in cui siamo connessi”.

Presso lo stand Xiaomi al MWC 2025, sono in mostra la nuova Xiaomi 15 Series e Xiaomi Pad 7 Series, entrambe alimentate dal rivoluzionario Xiaomi HyperOS 2. Accanto a queste novità, i visitatori possono esplorare una vasta gamma di avanzati dispositivi AIoT e elettrodomestici, che fanno il loro debutto internazionale. L'area dedicata alla Xiaomi Imagery Technology offre un'opportunità unica di osservare da vicino come le rinomate ottiche Leica vengano integrate negli smartphone Xiaomi, insieme alle innovazioni che spingono il sistema di imaging mobile oltre i tradizionali confini. Inoltre, Xiaomi presenta con orgoglio i veicoli elettrici Xiaomi SU7 Max e Xiaomi SU7 Ultra, che rappresentano l'apice delle prestazioni e segnano un passo significativo nel percorso del brand verso una mobilità più intelligente.

Un futuro di intelligenza connessa

Nell'ultimo anno, l'ecosistema "Human x Car x Home" di Xiaomi ha compiuto significativi passi avanti, evolvendosi in un regno di intelligenza connessa in grado di adattarsi alle esigenze individuali e di sfruttare tecnologie avanzate per anticipare, apprendere e rispondere alle preferenze degli utenti, offrendo così un'esperienza intuitiva e altamente personalizzata. Presso lo stand Xiaomi al MWC25, i visitatori possono esplorare lo spazio dedicato allo Smart Living, dove avranno l'opportunità di scoprire come i dispositivi personali, i veicoli elettrici e una vasta gamma di dispositivi AIoT collaborano per rivoluzionare la vita moderna.

Xiaomi HyperOS 2, al suo debutto internazionale, traccia un significativo passo in avanti nella progettazione di sistemi intelligenti. Alimentata da Xiaomi HyperCore, la base ottimizzata sviluppata da oltre 3.000 ingegneri che hanno analizzato più di 25.000 scenari, presenta tecnologie proprietarie come uno scheduler di microarchitettura, memoria dinamica e Storage 2.0. Queste innovazioni consentono di velocizzare l'avvio delle app, ridurre il consumo energetico e garantire un funzionamento regolare anche nelle condizioni più impegnative. Le interazioni tra i dispositivi sono state migliorate da Xiaomi HyperConnect, con funzioni uniche come lo streaming a doppia fotocamera, "Home Screen+" e la facile compatibilità multipiattaforma.

Xiaomi HyperOS 2 fa un significativo balzo in avanti introducendo Xiaomi HyperAI, integrando funzionalità AI avanzate che trasformano la produttività e la creatività. Xiaomi HyperAI migliora l’efficienza quotidiana attraverso strumenti di scrittura basati sull'intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a perfezionare o espandere il testo in modo semplice. Allo stesso tempo, la traduzione in tempo reale e il riconoscimento vocale abbattono le barriere linguistiche e trascrivono le conversazioni con notevole precisione. Dal punto di vista creativo, Xiaomi HyperAI sblocca nuove possibilità con funzionalità come "AI Art" all'interno di Mi Canvas, che trasforma gli schizzi in opere d'arte personalizzate. Gli sfondi animati AI e le schermate di blocco cinematografiche AI danno vita a immagini dinamiche, che si tratti di un momento gioioso con la famiglia o di uno scenario mozzafiato.

Riconoscendo la crescente importanza dell'intelligenza artificiale, Xiaomi ha continuato a rafforzare la sua collaborazione con Google integrando ulteriormente funzionalità come Google Gemini e Circle to Search, promuovendo esperienze utente più intelligenti e personalizzate e posizionando Xiaomi come leader nelle soluzioni intelligenti e incentrate sull'utente per la vita intelligente.

Un'imaging mobile senza precedenti

Xiaomi si impegna da anni nella progettazione di tecnologie di imaging mobile all'avanguardia, alla costante ricerca dell'eccellenza in questo campo in continua evoluzione. Dalla sua partnership strategica con Leica nel 2022 e dalla fondazione congiunta dello Xiaomi-Leica Optical Institute nel 2024, l'azienda ha approfondito la comprensione dell'imaging, spingendo la tecnologia fotografica mobile oltre i limiti e indagando il legame tra fotografia e umanità.

La nuova Xiaomi 15 Series incarna proprio questa visione. Integra gli obiettivi Leica Sumillux con la fotografia computazionale avanzata basata su Xiaomi AISP 2.0, con progressi significativi nella tecnologia di imaging e stabilendo nuovi parametri di riferimento per l'esperienza utente della fotografia mobile.

Inoltre, Xiaomi cerca costantemente di ridefinire gli standard del settore. Xiaomi Modular Optical System, disponibile per l'hands-on presso lo stand Xiaomi MWC25, è una nuova esplorazione concettuale di questa continua ricerca. Il sistema di fotocamere è dotato di un obiettivo a focale fissa rimovibile da 35 mm f/1.4 equivalente integrato con un sensore di immagine M4/3, che si collega magneticamente a uno smartphone. Sfruttando la nuova tecnologia di comunicazione Xiaomi LaserLink, una soluzione avanzata di comunicazione ottica, il sistema consente il trasferimento dei dati senza interruzioni tra la fotocamera e il telefono. Combinando le capacità di imaging superiori dell'hardware della fotocamera tradizionale con la potenza di calcolo degli smartphone, Xiaomi ha aperto la strada a un approccio rivoluzionario alla tecnologia di imaging.

Innovazioni EV e successo da record

Xiaomi ha fatto passi da gigante nel suo business dei veicoli elettrici, con un fatturato di veicoli elettrici che si avvicina ai 10 miliardi di RMB e un margine di profitto lordo del 17,1% entro il terzo trimestre del 2024. La serie Xiaomi SU7 ha visto consegne mensili superiori a 25.000 unità nel dicembre 2024, con oltre 135.000 veicoli consegnati nel 20241. Con l'obiettivo di 300.000 consegne nel 2025, il brand sta espandendo la sua capacità produttiva e la sua rete di vendita che, a gennaio 2025, comprende 216 centri in 64 città della Cina.

Nell'ottobre 2024, Xiaomi SU7 Ultra Prototype ha stabilito un record sul giro di 6'46"874 sul rinomato Nürburgring Nordschleife, guadagnandosi il titolo di "Auto a quattro porte più veloce del mondo". Xiaomi SU7 Ultra, già disponibile al pubblico e progettato per eccellere sia sui circuiti professionali che sulle strade urbane, è in mostra presso lo stand Xiaomi MWC25, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla combinazione tra prestazioni all'avanguardia e stile.

I risultati di Xiaomi nel settore dei veicoli elettrici evidenziano il suo impegno per l'innovazione, la qualità e la crescita incentrata sul cliente, posizionando l'azienda come un formidabile attore nell'industria automobilistica.

Plasmare un domani sostenibile e intelligente

Xiaomi si impegna a fornire prodotti e servizi eccezionali e sostenibili agli utenti di tutto il mondo, elevando la protezione dell'ambiente e il perseguimento dello sviluppo sostenibile a pilastri fondamentali della sua strategia aziendale.

La strategia alla base dell'ecosistema intelligente "Human x Car x Home" di Xiaomi è progettata per promuovere uno stile di vita a basse emissioni di carbonio, efficiente e smart, mentre il brand guida l'innovazione nel campo della sostenibilità ambientale (ESG) attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia. Grazie all'intelligenza artificiale, Xiaomi ottimizza il funzionamento degli elettrodomestici, regolando le loro modalità in modo intelligente in base ai comportamenti degli utenti. Il monitoraggio e l'ottimizzazione in tempo reale assicurano che questi ultimi operino con il minimo consumo energetico, offrendo così un'esperienza domestica intelligente, conveniente e rispettosa dell'ambiente.

Il sistema di produzione intelligente di Xiaomi ha raggiunto un'automazione avanzata in aree chiave, compiendo progressi significativi nella sostenibilità. Presso la Xiaomi EV Factory, la "Hyper Intelligent Manufacturing Platform" proprietaria semplifica l'intero processo di produzione, comprendendo ogni processo, dalla supervisione della gestione a precise regolazioni autonome per l'ottimizzazione. Questa piattaforma innovativa aumenta l'efficienza della produzione e riduce al minimo il consumo di risorse in tutte le fasi di produzione, rafforzando l'impegno di Xiaomi per le pratiche sostenibili.

