AI e IoT trasformano il panorama professionale in Italia: il ruolo di TeamSystem nell'innovazione

L'Italia si distingue per l'adozione dell'Internet of Things (IoT) nei processi produttivi aziendali, posizionandosi al terzo posto nell'UE-27. Questo evidenzia un impegno crescente verso l'innovazione tecnologica per migliorare l'efficienza operativa.

TeamSystem, leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione per imprese e professionisti, ha recentemente condotto una ricerca in collaborazione con The European House Ambrosetti per esplorare proprio l'impatto dell'intelligenza artificiale (AI) nell'ambiente professionale italiano.

Secondo i risultati della survey, il 70% dei professionisti italiani ha avviato iniziative per integrare l'AI nei propri studi professionali, considerando questa tecnologia come un catalizzatore per ottimizzare il tempo e aumentare la produttività - il 27% dei professionisti ha già adottato strumenti AI riportando benefici significativi -. La fiducia nell'AI è diffusa, soprattutto per l'automazione di compiti routinari e l'analisi di dati complessi.

Nonostante i progressi, tuttavia, l'Europa affronta sfide significative nel colmare il divario tecnologico con gli Stati Uniti e la Cina, contribuendo solo per il 7% agli investimenti globali in AI (USA e Cina insieme arrivano all'80%). Le PMI italiane sono al 12° posto in UE-27 (1,8% contro 1,7% della media UE), mentre le grandi imprese sono in 14ª posizione: 11,1% contro 12% della media UE.

C'è ancora tanto da fare, ma i passi in avanti degli ultimi anni sono ben noti: TeamSystem continua a essere un pilastro chiave nell'adozione e nell'integrazione di queste tecnologie avanzate, fornendo soluzioni innovative che supportano le aziende italiane nel loro percorso verso la digitalizzazione. L'impresa è impegnata nel migliorare la maturità digitale dei professionisti attraverso formazioni specializzate e consulenze personalizzate.

In conclusione, l'integrazione dell'AI e delle tecnologie digitali sta trasformando radicalmente il modo di lavorare dei professionisti italiani, spingendo verso una maggiore efficienza e innovazione. Ma rimane cruciale per l'Italia e l'Europa perseguire investimenti mirati e strategie coordinate per sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti e migliorare la competitività globale.