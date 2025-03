Taranto: presentata Anna Luce D'Amico, prima candidata sindaco creata con l'intelligenza artificiale

Oggi è stata annunciata la candidatura di Anna Luce D'Amico, la prima candidata sindaco di Taranto sviluppata attraverso l'intelligenza artificiale. L'iniziativa è stata ideata da un gruppo di professionisti della comunicazione legati alla città pugliese, tra cui Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, fondatore di Santoro Comunicare.

Anna Luce D'Amico si distingue per l'assenza di affiliazioni politiche tradizionali, legami con lobby o vecchie logiche di potere. La sua candidatura rappresenta un esperimento innovativo che solleva una domanda fondamentale: se l’intelligenza artificiale può migliorare settori come la medicina, la mobilità e l’industria, perché non dovrebbe supportare anche la governance di una città?

Il programma della candidata si focalizza su alcune priorità chiave:

Tutela della salute e dell'ambiente : decisioni basate su dati scientifici per garantire una bonifica efficace del territorio e una migliore qualità della vita.

Sviluppo economico e lavoro : sostegno alle piccole imprese, promozione di una riconversione industriale sostenibile e politiche occupazionali che non compromettano la salute pubblica.

Trasparenza e partecipazione: creazione di un'amministrazione priva di favoritismi, con strumenti digitali che favoriscano il coinvolgimento diretto dei cittadini e un sistema di bilancio partecipativo.

La candidatura di Anna Luce D'Amico rappresenta non solo una sfida elettorale, ma anche un'opportunità per elevare il dibattito politico a Taranto e in tutta Italia.

