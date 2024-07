Dai Ferragnez a Clio Make Up - le coppie social che si sono lasciate

Dopo settimane di rumors, frecciate e interviste, i due si sono ufficialmente allontanati, sebbene molti fan sperino ancora in un ritorno di fiamma.

Spettacolo - La notizia della separazione tra Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, e il marito Claudio Midolo era già nell'aria da qualche tempo sui social. I fan avevano iniziato a sospettare qualcosa dopo aver visto Clio da sola al concerto di Max Pezzali a Milano e visibilmente dimagrita. Ieri è arrivata l'ufficialità: dopo 18 anni di vita insieme, Clio Zammatteo e Claudio Midolo hanno annunciato la separazione. La coppia, che ha costruito insieme l'impero di ClioMakeUp, ha deciso di prendere strade diverse, pur mantenendo un rapporto professionale. Ma il mondo degli influencer è spesso teatro di storie d'amore che finiscono, lasciando i fan sorpresi e dispiaciuti. Un esempio noto è quello dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez erano una delle coppie più amate e seguite sui social media. La loro vita quotidiana, condivisa sui social con i figli Leone e Vittoria, era seguita da milioni di fan. Tuttavia, anche loro hanno attraversato una crisi.

Dopo settimane di rumors, frecciate e interviste, i due si sono ufficialmente allontanati, sebbene molti fan sperino ancora in un ritorno di fiamma. Un'altra coppia celebre che ha fatto sognare i fan sui social è stata quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Usciti come coppia da 'Uomini e Donne' nel 2016, sono stati insieme per diversi anni, tra alti e bassi. Dopo vari tira e molla, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente nel 2020. Tra le coppie più seguite del mondo della musica e della moda, c'erano anche Damiano David, frontman dei Måneskin, e Giorgia Soleri, modella e attivista. Anche la loro relazione è giunta al termine lo scorso anno, con la conferma della separazione arrivata direttamente via social da parte dell'influencer. Non solo influencer, ma anche personaggi televisivi come Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, inviati del programma "Le Iene", hanno annunciato la loro rottura tramite i social media.

Legati dal 2019, la scintilla tra i due era scattata proprio a 'Le Iene'. Nei cinque anni di relazione, la coppia aveva conquistato l'affetto del pubblico con divertenti video pubblicati soprattutto da Nicolò su Instagram e TikTok. E adesso i fan sperano in nuovi inizi o possibili riconciliazioni.