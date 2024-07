Brad Pitt ha un rapporto complicato con i figli che sono sempre con Angelina Jolie

Sembra che Brad Pitt non abbia nessun contatto con i suoi figli adulti, mentre mantiene ancora alcune visite con i suoi figli più piccoli. Questa situazione si è sviluppata in seguito alla separazione tra Pitt e Angelina Jolie, avvenuta nel 2016. Da allora, la custodia dei sei figli della coppia è stata oggetto di dispute legali e tensioni familiari.

Brad Pitt, 60 anni, e Angelina Jolie, 49 anni, condividono sei figli: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e i gemelli Knox e Vivienne (14). Secondo fonti vicine alla famiglia, Maddox, Pax e Zahara hanno scelto di mantenere le distanze dal padre, con Maddox in particolare che è stato molto coinvolto nelle attività umanitarie e cinematografiche di Jolie. Maddox ha anche frequentato l'Università di Yonsei in Corea del Sud, mentre Zahara ha lanciato una linea di gioielli per beneficenza.

Il rapporto di Pitt con i figli minori è meno teso. Shiloh, Knox e Vivienne trascorrono del tempo con il padre, ma le loro visite sono limitate e regolamentate da accordi legali. Angelina Jolie detiene la custodia principale dei ragazzi e la maggior parte del tempo lo trascorrono con lei.

Nonostante le difficoltà familiari, Brad Pitt ha cercato di mantenere un legame con i figli più giovani, organizzando incontri discreti e lontani dai riflettori. È emerso che queste visite avvengono in modo riservato per garantire una certa normalità ai bambini durante il tempo trascorso con il padre.

L'attore sta vivendo una nuova fase nella sua vita personale. Recentemente, è stato confermato che vive insieme alla sua compagna, la gioielliera Ines de Ramon, con la quale ha iniziato una relazione nel 2022. La coppia ha scelto di coabitare mantenendo un profilo basso per quanto riguarda la loro vita privata.

L'evoluzione dei rapporti familiari di Pitt continua ad essere monitorata dai media e dagli appassionati di gossip, mentre lui e Jolie cercano di navigare le complesse dinamiche post-divorzio. La situazione riflette non solo le difficoltà di molte famiglie separate ma anche le sfide uniche che derivano dall'essere una delle coppie più celebri di Hollywood.