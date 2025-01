Truffa romantica: crede di amare Brad Pitt e perde 830.000 euro

Anne, 53 anni, madre e interior designer, è stata vittima di una truffa amorosa complessa durata oltre un anno. La vicenda è iniziata nel febbraio 2023, quando si è iscritta su Instagram per condividere foto personali. Poco dopo, è stata contattata da una donna che si presentava come Jane Etta Pitt, affermando di essere la madre dell'attore Brad Pitt. Successivamente, Anne ha ricevuto un messaggio da un uomo che sosteneva di essere l’attore stesso.

Nonostante i dubbi iniziali, la frequenza dei messaggi, foto apparentemente autentiche e documenti "esclusivi" hanno convinto Anne della sincerità del suo interlocutore. Nel pieno di una crisi matrimoniale, si è lasciata coinvolgere da quello che sembrava essere un legame emotivo profondo.

Con il passare del tempo, la truffa ha assunto una connotazione finanziaria. Il falso Brad Pitt ha iniziato a chiedere somme di denaro, inizialmente per tasse doganali su regali di lusso e successivamente per coprire spese mediche legate a un presunto cancro ai reni. Anne, emotivamente coinvolta, ha ceduto e versato complessivamente 830.000 euro, inclusi i risparmi ricevuti dal divorzio.

La truffa è stata resa credibile da video falsi generati con l’intelligenza artificiale, documenti contraffatti e la partecipazione di complici che interpretavano ruoli come la figlia dell’attore, Shiloh. Anne ha scoperto l’inganno nell’estate del 2024 e ha sporto denuncia.

Ora vive in condizioni precarie, ospitata da un’amica, e affronta una grave depressione. La vicenda ha anche incrinato i rapporti familiari, in particolare con sua figlia Margaux, che non ha mai creduto alla presunta relazione.

Questo caso, raccontato in un servizio televisivo, mette in luce i pericoli delle truffe romantiche e l'uso della tecnologia avanzata, come i deepfake, per ingannare le vittime. Anne spera che la sua testimonianza sensibilizzi altre persone sui rischi di simili inganni.

