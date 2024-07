Wacom Win Days - Tante offerte sui prodotti

Wacom, azienda leader mondiale nella produzione di tavolette grafiche e prodotti per grafica, il 16 e il 17 luglio festeggia l’Amazon Prime Day con tanti sconti per 48 ore. E non è finita qui perchè promozioni fino al 55% proseguiranno sul Wacom e-store con gli Wacom Win Days fino al 23 luglio!

Ecco le offerte su alcuni dei suoi prodotti più amati, dalle tavolette grafiche ai display interattivi:

Wacom Intuos: il device perfetto per gli artisti alle prime armi

Wacom Intuos è la tavoletta grafica ideale per chi muove i primi passi nel mondo dell'arte, perché ha tutto ciò che serve per dare vita alle proprie idee. Grazie al design minimal e compatto, il device è leggero ma nel contempo resistente e robusto. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica, non necessita di batteria, rimanendo sempre attiva mentre si disegna o si tracciano i primi bozzetti dei propri personaggi o addirittura mentre la si utilizza per ritoccare una foto.

Wacom Intuos trasforma in strumenti di disegno creativo qualsiasi computer, PC o Chromebook. E con una prova gratuita di una gamma di software creativi leader del settore, l’utente ha tutto ciò che gli occorre per esplorare e sviluppare la propria creatività.

Wacom One : il display interattivo ideale per l'insegnamento, lo studio e il lavoro da casa?

Wacom One è il display con penna perfetto sia per il lavoro che per l'istruzione. La digital pen favorisce l'interazione e la condivisione di idee, presentazioni e appunti, ed è un alleato insostituibile per una collaborazione inclusiva e senza limiti nelle aule o nelle sale riunioni. Ora che il telelavoro ha preso piede negli ambienti di lavoro, questo strumento può facilitare il lavoro a distanza dei genitori.Inoltre gli insegnanti possono correggere compiti ed esami "a penna" ma in digitale dal loro computer, mentre gli studenti possono prendere appunti e fare i compiti a mano (disegnando formule o diagrammi con la penna) ma su documenti digitali. Wacom One ha uno schermo da 13 pollici ed è compatibile con macOS, Chrome OS, Windows e alcuni dispositivi Android.

Cintiq Pro 16: esperienza creativa per i professionisti in movimento

L’ultimo display interattivo di Wacom fornisce la più naturale esperienza d'uso della penna su schermo, un’ergonomia migliorata, una risoluzione 4K e colori intensi, per essere all’altezza degli esigenti flussi di lavoro dei professionisti della creatività di oggi. Grazie al suo design sottile ed elegante, Wacom Cintiq Pro 16 si inserisce facilmente in una borsa o uno zaino per notebook: una scelta smart per i creatori di contenuti digitali di oggi che si spostano continuamente fra luoghi di lavoro e computer diversi.

