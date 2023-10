Amazon Prime Days - le offerte Wacom Win Days

Wacom, azienda leader mondiale nella produzione di tavolette grafiche e prodotti per grafica, prosegue i festeggiamenti per il suo quarantesimo anniversario con tante offerte imperdibili in occasione degli Amazon Prime Days e dei Wacom Win Days.

Da quaranta anni, l’azienda sostiene artisti, film maker, designer, artisti 3D e molti altri creativi nell’ideazione di nuovi capolavori digitali e opere d'arte mozzafiato continuando a spingere i limiti di ciò che è immaginabile.

Per festeggiare, è possibile ottenere alcune delle tavolette con penna e display Wacom con una Wacom Intuos Bluetooth Pistachio Small o Medium in omaggio. Disponibili anche diverse tavolette con penna, display interattivi o computer con penna Wacom con uno sconto fino al 45%.

Tutte le offerte sono disponibili su Amazon e sull' eStore Wacom.











