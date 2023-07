Prime Days, Wacom Win Days 2023 con tante offerte

Prime Days, Wacom Win Days 2023 e 40esimo anniversario: tante offerte per disegnatori, creativi e designer

Wacom , azienda leader mondiale nella produzione di tavolette grafiche e prodotti per grafica, l’ 11 e il 12 luglio festeggia l’ Amazon Prime Day con tanti sconti per 48 ore. E non è finita qui perché le stesse promozioni proseguiranno per altri sette giorni sul Wacom e-store con gli Wacom Win Days .

Per festeggiare l’importante traguardo del suo quarantesimo anniversario , Wacom ha infatti esteso le offerte fino al 19 luglio su alcuni dei suoi prodotti più amati, dalle tavolette grafiche ai display interattivi:

Wacom Intuos: il device perfetto per gli artisti alle prime armi

Wacom Intuos è la tavoletta grafica ideale per chi muove i primi passi nel mondo dell'arte, perché ha tutto ciò che serve per dare vita alle proprie idee. Grazie al design minimal e compatto, il device è leggero ma nel contempo resistente e robusto. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica, non necessita di batteria, rimanendo sempre attiva mentre si disegna o si tracciano i primi bozzetti dei propri personaggi o addirittura mentre la si utilizza per ritoccare una foto.

Wacom Intuos trasforma in strumenti di disegno creativo qualsiasi computer, PC o Chromebook. E con una prova gratuita di una gamma di software creativi leader del settore, l’utente ha tutto ciò che gli occorre per esplorare e sviluppare la propria creatività.

Wacom One: il display interattivo ideale per l'insegnamento, lo studio e il lavoro da casa?

Wacom One è il display con penna perfetto sia per il lavoro che per l'istruzione. La digital pen favorisce l'interazione e la condivisione di idee, presentazioni e appunti, ed è un alleato insostituibile per una collaborazione inclusiva e senza limiti nelle aule o nelle sale riunioni. Ora che il telelavoro ha preso piede negli ambienti di lavoro, questo strumento può facilitare il lavoro a distanza dei genitori.Inoltre gli insegnanti possono correggere compiti ed esami "a penna" ma in digitale dal loro computer, mentre gli studenti possono prendere appunti e fare i compiti a mano (disegnando formule o diagrammi con la penna) ma su documenti digitali. Wacom One ha uno schermo da 13 pollici ed è compatibile con macOS, Chrome OS, Windows e alcuni dispositivi Android.

