RISVEGLIA LA TUA LAMA INTERIORE E CAMBIA IL TUO DESTINO IN BLEACH REBIRTH OF SOULS

Bandai Namco Europe annunciaBLEACH Rebirth of Souls, il nuovo videogioco basato sul franchise creato da Tite Kubo. Il gioco, sviluppato da Tamsoft Corporation, con Takeharu Ishimoto nel ruolo di sound composer, sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

InBLEACH Rebirth of Souls, i giocatori possono impersonare alcuni dei loro personaggi preferiti del franchise in battaglie che metteranno alla prova le loro abilità. Con la possibilità di sbloccare nuove spade e forme in battaglia, ogni personaggio diventa più forte quando la sua sconfitta si avvicina, potendo così rovesciare le sorti dello scontro.

BLEACH Rebirth of Soulsincluderà alcuni dei personaggi più celebri del franchise, fra cuiIchigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado (Chad) e molti altri che verranno comunicati in futuro.

Guarda il trailer di annuncio diBLEACH Rebirth of Souls a questo link:

https://youtu.be/tEsM4u3gIHE

BLEACH è una celebre serie di fumetti d'azione pubblicata dal 2001 al 2016 sulla rivista di manga sh

o

nen Weekly Shonen Jump. La serie animata

è

andata in onda dal 2004 a marzo 2012, e sono stati prodotti finora quattro lungometraggi. L'ultima stagione, Thousand-Year Blood War Arc,

è

in onda dal 2022 e presenta nuovi design e personaggi pi

ù

potenti. BLEACH ha ricevuto un caloroso supporto non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo, e la sua popolarit

à

continua a crescere.