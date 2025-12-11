Yhwach arriva in BLEACH Rebirth of Souls

Yhwach, il supremo Quincy King e leader del Wandenreich, è ora disponibile in BLEACH Rebirth of Souls.

Il gameplay di Yhwach ruota intorno allo sbloccare la sua forza finale attraverso il sistema Kaiser Gesang.

All’inizio della battaglia le sue mosse più potenti sono bloccate e gradualmente guadagna nuove abilità e trasformazioni, eventualmente raggiungendo la sua vera forma dotata di una forza schiacciante.

Per il trailer:

https://youtu.be/f-dF4Xhk62Q

BLEACH Rebirth of Souls è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC.