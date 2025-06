BLEACH Rebirth of Souls ottiene un nuovo personaggio

BLEACH Rebirth of Souls ha pubblicato il suo primo DLC, aggiungendo un nuovo personaggio: Ichigo Kurosaki (Guerra dei Mille Anni) , il Sostituto Shinigami appartenente al mondo della Soul Society. Ichigo ha risvegliato il suo vero potere e ora è in grado di impugnare la Doppia Zangetsu per travolgere gli avversari con una raffica di attacchi, nonché mosse e azioni sbloccate.Per iniziare, con la sua tecnica distintiva "Sigizia", lo Shinigami assume una posizione da cui i giocatori potranno eseguire diverse tecniche successive. In seguito, la prima Tecnica reiatsu, "Sogetsu Ranbu", è un attacco impetuoso che sferra fendenti in avanti, efficace per gli attacchi a sorpresa da lontano. Con la sua seconda tecnica reiatsu, "Potere Rinato", Ichigo effettua un fendente orizzontale e scatena Getsuga Tensho o Getsuga Jujisho.Infine, nel suo stato Risveglio, gli attacchi successivi di Ichigo con le mosse distintive hanno un tempo di recupero ridotto e il numero di colpi in determinati attacchi aumenta, provocando così più danni agli avversari.BLEACH Rinascita delle Anime è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC.Nel gioco, è possibile affrontare combattimenti davvero avvincenti con i propri personaggi preferiti di BLEACH e immergersi nell'universo dell'anime con diverse modalità.

