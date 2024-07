Coppa America 2024 - Brasile k -o - ai rigori e Uruguay in semifinale

Il Brasile va k A Las Vegas, dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari, i penalty bocciano i verdeoro, penalizzati dagli errori di Eder Militao e di Douglas Luiz, neo acquisto della Juventus.

Spettacolo - Il Brasile va k.o. ai rigori contro l'Uruguay nei quarti di finale della Coppa America 2024. A Las Vegas, dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari, i penalty bocciano i verdeoro, penalizzati dagli errori di Eder Militao e di Douglas Luiz, neo acquisto della Juventus. L'Uruguay si impone per 4-2 e avanza. Il Brasile esce di scena dopo una prestazione deludente, nella quale non ha saputo approfittare minimamente della superiorità numerica scattata al 74' per l'espulsione dell'uruguayano Nandez.