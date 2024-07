JANNIK SINNER STAR DI TIEBREAK: IL NUOVO GIOCO UFFICIALE DELL’ATP E DELLA WTA

È con immenso entusiasmo che Nacon annuncia l’ingresso trionfale di Jannik Sinner, orgoglio italiano e attuale numero uno del mondo nel ranking ATP, all’interno di TIEBREAK, il gioco ufficiale dell’ATP e della WTA. Questa notizia sensazionale, confermata da NACON e Big Ant Studios, segna un momento epocale per tutti gli appassionati di tennis e videogiochi.

Dal 1 luglio 2024, grazie all’update Early Access 6, i giocatori di tutto il mondo potranno finalmente incarnare Jannik Sinner e sperimentare l’emozione del suo stile di gioco unico e inimitabile. L’uscita del gioco completo è prevista per il 22 agosto 2024 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam), con una versione per Nintendo Switch in arrivo successivamente.

Gli appassionati di tennis e videogiochi attendevano con trepidazione questa incredibile notizia. Jannik Sinner, con il suo gioco aggressivo e potente da fondo campo, rappresenta l’apice del tennis moderno. TIEBREAK è l’unico gioco capace di rendere un vero e proprio tributo a questo fenomeno del tennis, riproducendo fedelmente ogni sua caratteristica e catturando tutta la sua intensità e passione.

Trailer del nuovo aggiornamento Early Access 6: Clicca qui!

Le caratteristiche tecniche di Sinner nel gioco

In TIEBREAK, le abilità tecniche di Sinner saranno riprodotte con una precisione senza precedenti:

Dritto: Il dritto di Sinner è leggendario per la sua compostezza e l'equilibrio della postura. La sua capacità di far scorrere la testa della racchetta attraverso la palla con controllo e facilità, anche durante swing ampi e decontratti, gli permette di mantenere un'alta percentuale di successo nei colpi, creando un ritmo insostenibile per gli avversari.

Rovescio: Il rovescio bimane è il colpo più naturale di Sinner. Con una preparazione semplice e lineare, simile a quella di Daniil Medvedev, Sinner impatta la palla con poca rotazione e alta velocità. La racchetta segue un "binario" verticale ristretto, permettendo colpi potenti e precisi sia lungolinea che incrociati.

Sinner è conosciuto per la sua capacità di generare velocità e precisione da ogni angolo del campo, mantenendo un ritmo costante e aggressivo. Queste caratteristiche lo rendono un avversario formidabile e un esempio perfetto della tecnica moderna nel tennis.

TIEBREAK è il gioco di tennis definitivo, l’unico che non richiederà contenuti aggiuntivi grazie alla sua completezza: include i maggiori stadi, campionati e atleti del tennis moderno. Non perdere l’occasione di vivere l’esperienza di gioco più autentica e coinvolgente mai creata!

Una schiera di campioni in TIEBREAK

TIEBREAK, nella sua versione definitiva, includerà oltre 120 giocatori ATP/WTA, tra cui leggende del calibro di Novak Djokovic, Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Roger Federer. I giocatori avranno la possibilità di competere come, o contro, i migliori del mondo, in oltre 90 tornei che seguono il calendario ATP e Hologic WTA Tour. Inoltre, potranno giocare in più di 20 stadi di tennis con licenza e replicati fedelmente di entrambi i tour.

Modalità di gioco e caratteristiche

Il gioco offrirà numerose modalità di gioco per singolo giocatore e multiplayer, sia offline che online. Sarà possibile creare campi da tennis, tornei personalizzati e competizioni con 16, 32, 64 o 128 giocatori per un’esperienza di competizione davvero unica. Inclusa anche l'Accademia, che permetterà ai giocatori di condividere con la community tutto ciò che creano, comprese competizioni, tornei, campi da tennis, giocatori e loghi personalizzati.

Fin dall’inizio dell'accesso anticipato, TIEBREAK, grazie al feedback della community, ha implementato numerosi miglioramenti con questo nuovo importante aggiornamento, tra cui nuove modalità di gioco, funzionalità e contenuti con licenza ufficiale ATP e WTA. Il team di TIEBREAK non vede l’ora di continuare a lavorare con la community per produrre il gioco di tennis più grande e migliore mai realizzato fino ad oggi!