Biden e il lapsus: Batterò Trump nel 2020

Attualità - "Batterò di nuovo Donald Trump nel 2020". Joe Biden inciampa in un lapsus nel comizio in Wisconsin. Il presidente degli Stati Uniti, in un passaggio del discorso 'dedicato' a Donald Trump, si confonde e fissa il secondo round elettorale nell'anno del primo duello, il 2020. Poco dopo, Biden si corregge e cita l'anno giusto: "Batterò di nuovo Trump nel 2024".