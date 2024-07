Tragedia a Rimini - donna si getta dal 5 piano con il figlio in braccio: morti sul colpo

Al momento gli agenti stanno ascoltando i familiari delle vittime per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Attualità - Si è tolta la vita gettandosi dal 5 piano di un palazzo con il figlio di sei anni in braccio. Inutili i tentativi di soccorso: entrambi sono morti sul colpo. E' accaduto questa mattina a Rimini. Sul posto la polizia. Secondo le prime informazioni la donna, 40 anni, avrebbe lasciato un biglietto in cui chiederebbe scusa per il gesto. Al momento gli agenti stanno ascoltando i familiari delle vittime per cercare di ricostruire quanto avvenuto.